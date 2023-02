Che cosa è successo davvero nella notte in cui Gloria salvò la vita a Chiara, per poi essere denunciata? Le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore portano novità impensabili sul passato della bella Moreau, che fu costretta a lasciare la sua famiglia e nascondersi in Francia per ben diciotto anni, per poi trovare il coraggio di tornare a Milano sperando di non essere scoperta e con il sogno di ritrovare sua figlia Stefania, ormai cresciuta. Ora che le cose sembrano essersi sistemate, ecco che un nuovo retroscena è pronto a cambiare nuovamente le carte in tavola.

Nel frattempo, Flora intuisce che Umberto non è poi così convinto di convolare a nozze, nonostante abbia lasciato ogni cosa per lui. C'è aria di crisi tra i due.

Gelosie e malumori anche per Vito, gelosissimo del rapporto stretto tra Maria e Francesco che, come si può ben vedere, si è preso una cotta per la giovane Puglisi.

Il paradiso delle signore, nuove puntate: Umberto temporeggia con Flora

Nelle nuove puntate Il paradiso delle signore in onda su Rai 1 Flora sarà in crisi per l'atteggiamento di Umberto nei suoi confronti. Se in un primo momento le ha promesso amore eterno e ha lasciato tutto per lei, ora non sembra così convinto della loro relazione.

Flora vorrebbe convolare a nozze il prima possibile, ma Umberto temporeggia, sembrando quasi 'allergico' all'argomento, cosa che di certo non fa piacere alla giovane Ravasi, che inizia ad avere dubbi sulla sua relazione con il bel commendatore.

Nel frattempo, Vito è sempre più geloso di Francesco, che è evidentemente interessato a Maria. Del resto, anche la giovane Puglisi sembra gradire la sua presenza.

Spoiler Il paradiso delle signore: Gloria scopre la verità sul suo passato

Procede tutto a gonfie vele all'evento organizzato da Vittorio al paradiso delle signore per i cuori solitari.

Salvatore sembra divertirsi ed Elvira non è poi così male ai suoi occhi. Che abbia trovato finalmente l'anima gemella? Marcello lo spera con tutto il cuore.

Come raccontano le anticipazioni della puntata de Il paradiso in onda su Rai 1 il 16 febbraio, ecco che Ezio informa Gloria dell'incontro con Chiara. Arriva il momento del loro fatidico incontro, che prende una piega imprevista.

Chiara, visibilmente in difficoltà, trova il coraggio di raccontare a Gloria, la donna che le salvò la vita diciotto anni fa, quello che è realmente successo. Le cose potevano andare ben diversamente da come sono andate e Gloria non riuscirà a capacitarsi del racconto sconcertante che porterà Chiara. Che cosa succederà ora e quale futuro avranno Ezio e la bella Moreau ora che la verità è venuta finalmente a galla? Non resta che attendere i prossimi episodi della soap.