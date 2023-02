Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Le anticipazioni della soap opera creata da Giannandrea Pecorelli, in merito alle puntate dal 20 al 24 febbraio, raccontano che Ezio sarà a disagio dopo aver trascorso la notte con Gloria, mentre Umberto e Ferdinando proveranno a sfruttare Mattia Costa per ostacolare l'insediamento di Marcello come socio del Circolo. Quest'ultimo e la contessa Adelaide, intanto, parranno essere sempre più in sintonia, nel frattempo arriverà una giornalista di nome Diletta D'Ambrosio che vorrebbe intervistare Vittorio.

Carlos, infine, romperà con Gemma, mentre Ezio compirà un gesto sorprendente quando apprenderà che Gloria vorrebbe lasciare Milano per due settimane.

Ezio sarà a disagio dopo aver trascorso la notte insieme a Gloria

Ezio a seguito della notte trascorsa assieme a Gloria, avvertirà un certo disagio a casa Colombo.

Elvira, invece, sarà intenzionata a prendere la patente di guida, mentre Gemma spronerà Clara a farsi avanti con Alfredo.

Ferdinando e Umberto cercheranno di sfruttare Mattia Costa per ostacolare l'insediamento di Marcello come socio del Circolo, nel frattempo Ezio informerà Vittorio di non sapere come comportarsi con Gloria dopo la loro parentesi passionale.

La capo commessa si sfogherà con Armando, mentre la sintonia tra la contessa Adelaide e Marcello crescerà sempre più.

Roberto, intanto, verrà a conoscenza di informazioni poco entusiasmanti su Carlos e renderà edotta delle stesse Gemma.

Maria ultimerà i bozzetti ma non avrà modo di farli vedere a Vittorio.

Una giornalista di nome Diletta D'Ambrosio, nel mentre, sarà intenzionata a intervistare Vittorio, ma quando la stessa si presenterà al cospetto del Direttore quest'ultimo scoprirà che si tratta di una sua vecchia conoscenza.

Gloria, non accettando più il limbo sentimentale nel quale si sente invischiata, dapprima vorrà andare a parlare con Veronica ma, successivamente, cambierà idea in tal senso.

Un furto avrà luogo al Circolo

Salvatore vuole bene ad Elvira e non vorrà illuderla, mentre al Circolo avverrà un furto nel quale sarà immischiato Mattia.

Carlos sarà costretto a troncare la storia con Gemma, nel frattempo Ezio sembrerà capire qualcosa quando si troverà nella camera d'hotel dove si è lasciato andare alla passione con Gloria.

Vittorio assumerà Palma per curare la posta del cuore.

Matilde verrà a conoscenza che Diletta e Vittorio hanno un appuntamento e ne sarà alquanto infastidita.

Marcello aiuterà l'amico fioraio e la contessa ne rimarrà colpita, così tra Adelaide e Barbieri scatterà una seconda parentesi focosa.

Gloria avrà, infine, in animo di lasciare Milano per due settimane, ma quando Ezio lo saprà compirà un gesto sorprendente.