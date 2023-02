Continua su Rai 3 la programmazione di Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì con orario d'inizio fissato intorno alle 20:45. Le anticipazioni dal 6 al 10 febbraio riportano che Niko deciderà di tenere distante Manuela perché non vorrà mancare di rispetto a Susanna.

Marina e Roberto avranno dei problemi durante i preparativi del loro matrimonio, mentre Giulia, Angela e Clara saranno coinvolte in una sparatoria in pieno centro.

Sasà si prepara ad uscire con Bufalotto

Durante la puntata di Un Posto al sole di lunedì 6 febbraio inizierà il processo contro il boss della camorra Lello Valsano.

Tutti vivranno questo delicato momento in maniera diversa. Niko e Viola assumeranno un atteggiamento differente rispetto al passato. In particolare, per il giovane avvocato il primo giorno porterà con sé una fine inaspettata. Intanto Sasà ascolterà i suggerimenti di Mariella e si preparerà ad uscire con Bufalotto.

Nell'episodio di martedì 7 febbraio, Poggi e Manuela trascorreranno un momento idilliaco, ma il giovane verrà assalito dai rimorsi, temendo di aver mancato di rispetto a Susanna. Di conseguenza, deciderà di allontanarsi nuovamente da Cirillo.

Silvia non saprà più comportarsi di fronte alle critiche negative che continuano a piovere sul Caffè Vulcano.

Niko vuole dimenticare il passato e iniziare una nuova vita

Le anticipazioni di Upas di mercoledì 8 febbraio evidenziano che Marina, dopo essere andata a Londra da Alice, rientrerà a Napoli. Giordano si potrà quindi occupare dei preparativi per il matrimonio con Ferri. Le cose però non andranno come previsto, poiché subentreranno dei problemi che mineranno l'armonia dei futuri sposi.

Intanto Manuela soffrirà a causa di Niko che ha scelto di tenerla distante da sé. Il ragazzo però sarà desideroso di superare il passato per dare una svolta alla sua vita. Bianca proverà a porre rimedio ai dissidi che ha provocato ai suoi genitori.

Nella puntata di giovedì 9 febbraio, Giulia, Angela e Clara saranno implicate, loro malgrado, in una vicenda rischiosa che coinvolgerà Damiano.

Nel frattempo, Roberto e Marina riusciranno ad essere nuovamente sereni e saluteranno con piacere il ritorno della cameriera Silvana. Anche in questo caso, però, la loro felicità avrà breve durata perché dovranno fronteggiare ulteriori difficoltà. Ornella sarà in procinto di fare una scelta delicata sul suo futuro professionale.

Franco deve fare una scelta riguardante Anna

In base agli spoiler di Un Posto al sole di venerdì 10 febbraio, Rossella e Riccardo avranno un duro confronto. Corvi dovrà occuparsi di un'emergenza in ospedale che potrebbe portarlo a litigare con Ornella.

Intanto Angela, Giulia e Clara vivranno dei momenti di paura perché saranno coinvolte in centro in un conflitto a fuoco. Infine Anna contatterà suo fratello Franco e per Boschi giungerà il momento di prendere una decisione alquanto complicata.