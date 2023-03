Cambio programmazione nel corso del mese di aprile sulle reti Rai. Le novità del palinsesto riguarderanno in primis la fascia del prime time, dove non ci sarà più spazio per le nuove puntate de Il Commissario Ricciardi 2, la serie tv poliziesca con protagonista Lino Guanciale.

In daytime, invece, si avvierà verso il gran finale l'appuntamento quotidiano con Il paradiso delle signore 7, anche quest'anno leader dal punto di vista auditel con ottimi risultati d'ascolto.

Chiude Il Commissario Ricciardi 2: cambio programmazione Rai aprile 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo aprile segnerà la fine della seconda stagione de Il Commissario Ricciardi.

A differenza della prima serie, di cui vennero prodotte sei puntate, questa volta la Rai ha scelto di mettere in cantiere solo quattro appuntamenti della serie con Lino Guanciale, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Di conseguenza, la quarta e ultima puntata di questa seconda stagione andrà in onda lunedì 27 marzo, dopodiché calerà il sipario sulla fiction che non troverà spazio nella programmazione Rai del mese di aprile.

In questo modo, quindi, Ricciardi 2 eviterà anche la sfida diretta contro la finalissima del Grande Fratello Vip 7, in programma lunedì 3 aprile su Canale 5.

Calano gli ascolti de Il Commissario Ricciardi 2 con Lino Guanciale

In attesa del gran finale di Ricciardi 2, va detto che la nuova stagione non ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista auditel.

La prima puntata di questa seconda serie, in onda lunedì 6 marzo in tv, ha registrato una media di appena 4 milioni di spettatori, pari ad uno share del 21%.

Numeri decisamente lontani da quelli registrati dalla fiction con la prima stagione, la quale conquistò il gradimento di oltre cinque milioni e mezzo di fedelissimi in prime time.

Un calo notevole, quindi, per la fiction poliziesca che chiuderà i battenti il prossimo 27 marzo, in attesa poi di scoprire se la Rai darà il via libera alle riprese della terza stagione.

Il paradiso delle signore verso la fine: cambio programmazione Rai aprile

E poi ancora, con il mese di aprile ci sarà spazio anche per l'avvio al gran finale de Il Paradiso delle signore 7, la seguitissima soap opera del pomeriggio, ormai diventata uno dei prodotti di punta della programmazione di Rai 1.

Le ultime puntate sono in programma nella settimana 1-5 maggio, di conseguenza con il mese di aprile si entrerà nel vivo nelle trame e degli intrighi della soap opera, in attesa poi del finale i questa settima stagione di grande successo.

Terminate le puntate inedite de Il Paradiso 7, calerà il sipario sulla soap opera, la quale non sarà in onda per tutto il periodo della stagione estiva e tornerà in onda nuovamente da settembre 2023, con gli episodi inediti dell'ottava stagione.