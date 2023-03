Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di aprile. Il palinsesto della rete Mediaset subirà delle modifiche soprattutto in occasione del periodo della Pasqua, quando ci saranno delle variazioni importanti.

Nel lunedì di Pasquetta, ad esempio, la programmazione di Canale 5 verrà completamente stravolta e al posto di Uomini e donne, ci sarà spazio per la messa in onda di un film in prima visione assoluta.

Uomini e donne e Terra Amara sospesi a Pasquetta: cambio programmazione aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il mese di aprile prevede uno stravolgimento durante la giornata di lunedì 10 aprile.

Il daytime pomeridiano della rete subirà delle modifiche per la giornata di Pasquetta e diversi degli appuntamenti canonici che tengono compagnia a milioni di spettatori non saranno trasmessi.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5 prevede alle 13:40 l'appuntamento con Beautiful in prima visione assoluta, dopodiché non ci sarà spazio per la nuova puntata di Terra Amara.

La soap opera turca non sarà trasmessa nel lunedì di Pasquetta, così come risulta sospeso dalla programmazione di Canale 5 anche l'appuntamento con Uomini e donne.

Amici 22 prosegue, sospeso Pomeriggio 5: cambio programmazione Mediaset Pasquetta

Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, stando a quanto apprende Blasting News, si fermerà lunedì 10 aprile ma riprenderà la sua consueta programmazione a partire da martedì pomeriggio.

Nessuno stop, invece, per Amici 22: la quarta puntata del serale è confermata per sabato 8 aprile in prime time, così come è confermatissimo anche l'appuntamento con il daytime previsto per il lunedì di Pasquetta, come sempre alle 16:10 circa su Canale 5.

Al posto di Terra Amara e Uomini e donne, invece, andrà in onda il film in prima visione assoluta Adeline, che occuperà la fascia oraria che va dalle 14:10 alle 16:10 circa.

Subito dopo la striscia del daytime di Amici 22, salteranno gli appuntamenti con Un altro domani e Pomeriggio 5: al loro posto andrà in onda un film del ciclo Rosamunde Pilcher.

Terra Amara non si ferma nella programmazione Mediaset di Pasqua

Per quanto riguarda, invece, la domenica di Pasqua, il daytime pomeridiano di Canale 5 prevede la regolare messa in onda della soap e del talk show Verissimo.

Alle 14 ci sarà spazio per la doppia puntata di Beautiful, dopodiché alle 15 sarà la volta della puntata extra-large di Terra Amara.

A seguire, poi, alle 16:30 spazio a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, leader degli ascolti nel pomeriggio del fine settimana con una media che sfiora la soglia dei due milioni e mezzo di spettatori.