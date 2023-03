La puntata de Il Paradiso delle signore 7 trasmessa giovedì 16 marzo su Rai 1, è stata abbastanza interessante e appetitosa. Al centro dell’attenzione sono finiti due personaggi a dir poco singolari. Trattasi di Ezio Colombo e Irene Cipriani. Entrambi i personaggi hanno fatto una confessione inaspettata che ha lasciato di sasso i telespettatori. Diverse sono state le loro reazioni, c’è chi si è scagliato contro la Venere Cipriani per come sta trattando Alfredo Perico, e chi ha definito il signor Colombo come una persona stomachevole.

Il Paradiso delle signore, Ezio parla di Cristina

Nel corso della 124esima puntata de Il Paradiso delle Signore, Ezio ha raccontato alla sua compagna che Cristina, una ragazza che lavora per lui in fabbrica, lo ha aiutato a capire qualcosa di lui che lo ha stupito tantissimo: "Ho capito di essere un uomo pieno di pregiudizi, un bigotto, un moralista". Confusa, Veronica Zanatta gli ha chiesto di spiegarsi meglio ed Ezio ha rivelato che Cristina ha un figlio di quattro anni, nato dalla relazione con un uomo che è scappato e non l’ha sposata. Ha aggiunto che sui documenti della ragazza madre c’è scritto che il bambino è figlio di "Nomen nescio", che significa padre ignoto.

"È incredibile come questa dicitura sia simbolo di infamia" ha esclamato il signor Colombo, il quale ha poi ammesso di essersi vergognato per aver dipinto Cristina come una poco di buono, una persona poco seria.

"I pregiudizi sono una brutta bestia. Quando arrivano, non te ne accorgi" ha sostenuto il padre di Stefania. Proseguendo il racconto, l'uomo ha detto che è bastato vederla lavorare in fabbrica per capire che Cristina è una ragazza seria, affidabile, molto preparata. La loro conversazione è stata poi interrotta da Gemma ed Ezio le ha proposto di conoscere Cristina, per capire meglio che significa essere una ragazza madre.

Quali sono state le reazioni dei fan davanti a questa scena?

Le reazioni dei fan alla confessione di Ezio Colombo

"Ezio fai schifo, finalmente lo capisci" ha apostrofato un fan de Il Paradiso delle signore, mentre un altro utente ha aggiunto che il signor Colombo sta vivendo la stessa situazione che è capitata a Cristina e alla sua famiglia.

Qualcuno gli ha puntato il dito contro: "Hai definito Cristina come una poco di buono, e lo hai fatto pure con Gemma e la chiami anche figlia". Tra i tanti commenti indignati, ce n’è uno che ha dato ragione al signor Colombo: "È vero, i pregiudizi prendono possesso di noi".

Irene si vergona del suo ragazzo, fan indignati: 'Insopportabile'

Un'altra scena della 124esima puntata della settima stagione de Il Paradiso delle signore che ha fatto indignare il popolo social è quella girata nell’appartamento delle Veneri. Nel pieno dello sfogo, Irene ha confessato a Maria che si vergogna moltissimo di Alfredo e che non vuole che si sappia della loro relazione: "È un magazziniere, spiantato e sbruffone!" ha urlato la giovane Cipriani alla sua confidente.

Ha aggiunto che il suo ragazzo ideale è diverso da Alfredo e che le sarebbe bastato chiunque fosse a metà della scala sociale.

"Non ci credo che abbiano fatto dire una cosa così a Irene" ha commentato una fan della daily soap di Rai 1. Qualcuno è rimasto senza parole e ha consigliato alla stilista Puglisi di colpire la testa di Irene con un mattarello. Qualcun altro, invece, ha messo in evidenza che Irene è una commessa, non una regina: "Che insopportabile". Nei loro post indignati, un utente social ha sbottato: "Irene è peggio di Ludovica".