Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir farà la conoscenza di una donna molto misteriosa che incontrerà casualmente lungo la strada che lo porterà al lavoro. La giovane avrà problemi con la macchina e Demir si offrirà ad aiutarla. Tra i due si instaurerà una forte chimica, ma lei non gli rivelerà subito perché si trovi lì a Çukurova. La ragazza si chiama Ümit e prenderà il posto di Sabahattin come primario dell'ospedale.

Demir incontra per la prima volta Ümit

Demir lascerà Villa Yaman per recarsi al lavoro e lungo la strada incrocerà una macchina gialla ferma sul lato della strada.

Comprenderà subito che l'auto ha dei problemi, così si fermerà per capire se il conducente ha bisogno di una mano.

Rimarrà stupito quando si renderà conto che alla guida c'è una ragazza molto carina. Demir rimarrà a bocca aperta quando la vedrà scendere dall'auto.

Demir senza parole davanti a Ümit

A ogni modo Demir si renderà conto che la macchina della giovane ha una gomma a terra e che per tale motivo non riesce a raggiungere Çukurova. Si offrirà di cambiarle la ruota e lei accetterà.

Sarà abbastanza distratto dalla bellezza di questa ragazza e non potrà fare altro che restarne sbalordito. Rimarrà senza parole anche davanti alla sua gentilezza quando la ragazza si offrirà di pagarlo per ciò che ha fatto.

La misteriosa Ümit

Ovviamente Demir non vorrà nemmeno un soldo: i due si stringeranno la mano e per un attimo sembrerà che il tempo si fermi. Demir proverà a sapere qualcosa in più sul suo conto, ma la ragazza sembrerà molto misteriosa. Si limiterà a dirgli che si chiama Ümit.

Non gli rivelerà, però, perché si trova lì a Çukurova.

Demir non riuscirà nemmeno a immaginare che Ümit rivoluzionerà la vita di Adana.

Ümit è il nuovo primario

Ümit è il nuovo primario dell'ospedale di Adana, dopo che la posizione si è liberata a causa delle dimissioni di Sabahattin. Arriverà in ospedale, si presenterà a Müjgan, ma deciderà di non rivelarle il suo ruolo. Proprio per questo motivo Müjgan la scambierà per un'infermiera.

Solo successivamente scoprirà che la ragazza è il suo nuovo capo e ci rimarrà pure male, visto che Müjgan ambiva a quella posizione.

Ümit protagonista del circolo di Adana

Arriverà la sera e Ümit deciderà di vivere la vita notturna di Adana. Andrà al club, dove tra tutti i presenti riconoscerà Sevda, come mai la ragazza conosce l'amante di Adnan Yaman? Ümit si farà notare, e tutti capiranno subito che tra lei e Demir c'è una grande chimica, anche Züleyha lo vedrà con i suoi occhi.

Per Demir si aprirà un nuovo capitolo e Ümit potrebbe essere la donna pronta a fargli battere nuovamente il cuore, ma a quanto pare Züleyha non sarà disposta a mettersi da parte.