Ci potrebbero essere grosse novità per Demir nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. L'amore per la sua Züleyha potrebbe ben presto vacillare, visto che una donna misteriosa lo ammalierà. Tale donna si chiama Ümit e sarà la nuova direttrice dell'ospedale di Adana. Il loro sarà un incontro causale, che avverrà a pochi passi dalla villa, dove la donna si fermerà con la macchina a causa di un guasto.

Gaffur, vittima di una truffa, torna a Çukurova

Nelle prossime puntate di Terra amara, Gaffur sarà vittima di una truffa. Dopo aver ricevuto una lettera, Gaffur sarà pronto a iniziare una nuova vita in Germania, ma purtroppo le cose non andranno come sperato.

Questa presunta opportunità lavorativa in realtà sarà soltanto un inganno e ben presto l'ex caposquadra di Villa Yaman si troverà costretto a rientrare a Çukurova.

L'uomo però, quando tornerà a casa, nasconderà a Saniye e al resto della famiglia il vero motivo del suo ritorno, anche perché con questa truffa gli hanno estorto un bel po' di soldi.

Züleyha prende il posto di Hünkar e diventa la nuova padrona della villa

Dopo la morte di Yilmaz, Demir vorrà che Züleyha diventi la nuova padrona di Villa Yaman. Passeranno ben tre mesi dal decesso del giovane e per Züleyha arriverà il momento di voltare pagina. Sarà pronta a prendere il posto di Hünkar e a prendersi cura della sua eredità, come le sue terre e i lavoratori a cui la matriarca ha sempre dato una certa attenzione.

Visto che ufficialmente sarà ancora sposata con Demir, Züleyha avrà tutte le carte in regola per diventare la prossima signora Yaman.

Demir e l'incontro che potrebbe cambiargli per sempre la vita

Demir, invece, non potrà immaginare che di lì a poco la sua vita verrà sconvolta da una donna misteriosa. La incontrerà in mezzo alla strada, poco dopo che lascerà la villa.

La ragazza avrà un problema con la macchina e Demir non esiterà a darle una mano.

Tale donna ha il nome di Ümit e quando Demir incrocerà i suoi occhi, capirà che quel incontro casuale potrebbe ben presto cambiargli la vita.

Ad Adana arriva la nuova direttrice dell'ospedale

Nell'ospedale di Adana, invece, le cose cambieranno. Sabahattin se ne andrà via, quindi uno dei consiglieri sanitari vorrà parlare con Müjgan in merito a colui o colei che prenderà il posto di direttore dell'ospedale.

Il consigliere dirà a Müjgan che il nuovo posto è stato assegnato.

La dottoressa si convincerà che la prescelta sia proprio lei, ma purtroppo le cose non andranno così. Infatti in città arriverà una nuova direttrice e a ricoprire il ruolo sarà Ūmit, la donna misteriosa che fin dal primo momento ha affascinato Demir. Come prenderà la notizia Müjgan?