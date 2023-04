Sta facendo molto discutere la fredda reazione che Isobel ha avuto a una dedica di Cricca ad Amici.

Da circa 24 ore, infatti, i fan del programma stanno commentando le espressioni distaccate e l'atteggiamento poco affettuoso che la ballerina ha avuto quando il compagno di classe le ha cantato un brano inglese con le lacrime agli occhi. Il pubblico del talent-show si sta convincendo che questa coppia sarebbe "scoppiata" ma gli autori non l'hanno mai ufficializzato nei pomeridiani.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

Cosa è successo tra Isobel e Cricca negli ultimi mesi?

Dopo aver mostrato i primi baci che i due allievi si sono scambiati in casetta, gli autori di Amici hanno deciso di far calare il silenzio sulla coppia, mandando in confusione i telespettatori.

Da settimane, infatti, i fan stanno cogliendo segnali contrastanti su questa relazione: alcuni gesti lasciano pensare che i ragazzi stiano ancora insieme anche se in modo discreto, altri che si sarebbero detti addio pacificamente.

Il daytime che è andato in onda lo scorso 21 aprile, ad esempio, ha aggiornato i curiosi sulla strana reazione che la ballerina ha avuto quando il compagno di classe le ha dedicato una romantica canzone in inglese.

"Just the way you are" è il titolo del brano che Giovanni ha intonato guardando l'australiana negli occhi; nel corso dell'esibizione, però, il giovane non ha trattenuto le lacrime e gli altri alunni presenti (fatta eccezione per Kinnear) hanno cercato di consolarlo.

Il parere di chi guarda Amici

Mentre Cricca stava ancora cantando per lei con le lacrime agli occhi, Isobel ha deciso di alzarsi e unirsi agli altri allievi che stavano danzando attorno al tavolo.

Questo gesto della ragazza ha scatenato i tweet ironici degli spettatori di Amici, anche perché a tutti è sembrato un modo per non dare troppa corda all'ex (?) fidanzato.

"Lui le stava dedicando la canzone e lei si alza e va a ballare. Non lo sopporta più", ha commentato una fan del talent-show, aggiungendo l'hastag "free Isobel" (liberate Isobel).

Insomma, un parere piuttosto comune è quello che la ballerina del team Zerbi-Celentano avrebbe messo un punto alla storia d'amore con il cantante, ma lui non riuscirebbe a farsene una ragione e cercherebbe di riconquistarla con romantici gesti davanti a tutti.

Gli addetti ai lavori non hanno mai aggiornato i curiosi su questa coppia (cosa che hanno sempre fatto con gli altri, Megan-Gianmarco e Federica-Piccolo G per fare degli esempi), quindi è difficile interpretare i comportamenti dei diretti interessati senza sapere se stanno ancora insieme oppure no.

Attesa per il risultato dello spareggio di Amici

Cricca sarà uno dei protagonisti assoluti della sesta puntata del serale: il cantante è finito al ballottaggio al termine della terza manche, e se l'è dovuta giocare con due ballerini della scuola.

Le indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore sul verdetto dello spareggio di Amici del 22 aprile (che la giuria ha emesso giovedì scorso a fine registrazione), sostengono che l'eliminato della serata sarebbe Ramon Agnelli.

L'altro talento che era a rischio ma che i giudici hanno salvato immediatamente, è Mattia Zenzola: il "pupillo" di Raimondo Todaro è rientrato in gara nel corso delle riprese e la prossima settimana parteciperà al settimo appuntamento per cercare di conquistare un posto in semifinale.

La ventiduesima edizione terminerà domenica 14 maggio con una puntata in diretta, l'unica di quest'anno: sarà il pubblico a scegliere i vincitori (uno per il canto e uno per il ballo) attraverso il televoto.