Mentre su Canale 5 stava per concludersi la sesta puntata del serale di Amici, sui social network è circolata una notizia che ha lasciato i fan senza parole. Chi riporta settimanalmente le anticipazioni delle registrazioni del talent-show, ha fatto sapere che dall'appuntamento odierno sono state tagliate ben 3 esibizioni, ovvero quelle della prima parte del ballottaggio tra Mattia, Ramon e Cricca. Gli spettatori non si spiegano perché, dal montaggio, abbiano estromesso i "cavalli di battaglia" dei tre ragazzi a rischio eliminazione.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Le anticipazioni del 6° serale di Amici confermano un sospetto che i fan più attenti avevano avuto guardando la parte finale della puntata: non tutto quello che è stato registrato giovedì scorso, è stato trasmesso oggi su Canale 5.

"Hanno tagliato 3 esibizioni intere", si legge su una pagina Twitter che, ogni settimana, riporta gli spoiler di tutto quello che accade in studio durante le riprese.

Nello specifico, gli addetti ai lavori hanno cancellato dall'appuntamento odierno le performance dei tre ragazzi protagonisti del ballottaggio eliminatorio della serata, nonché i "cavalli di battaglia" di Ramon, Mattia e Cricca.

"Hanno tagliato le esibizioni prima di scegliere i due dello spareggio, questa cosa non è mai successa prima ed è strano", commentano ancora gli spettatori del talent-show.

Chi ha lasciato Amici

"Mattia ballava It's my life, Ramon una variazione di danza classica e Cricca una cover", queste sono le esibizioni che stasera non sono andate in onda su Canale 5 non si sa per qualche motivo.

Non è la prima volta che chi lavora ad Amici scegliere di cancellare qualcosa durante il montaggio della puntata registrata con qualche giorno d'anticipo rispetto alla sua messa in onda in televisione.

Qualche settimana fa, ad esempio, gli addetti ai lavori hanno deciso di non mostrare al pubblico la lite di oltre mezz'ora che Raimondo Todaro ha avuto con un bel po' di protagonisti del cast: Michele Bravi, Rudy Zerbi, gli allievi delle squadre avversarie e Maria De Filippi.

Oggi, sabato 22 aprile, la scena si è ripetuta: dal sesto appuntamento in prime time, infatti, è stata "censurata" tutta la prima parte del ballottaggio.

Dopo aver decretato i tre ragazzi a rischio eliminazione, i giudici sono stati chiamati a salvarne immediatamente uno: in realtà, prima di far rientrare in gara Mattia, la commissione esterna ha rivisto sul palco sia lui che Cricca e Ramon.

Il ballerino escluso da Amici

Come si vociferava da un paio di giorni, stasera a vincere lo spareggio di Amici è stato Cricca. Con un po' d'anticipo rispetto al solito (la sesta puntata del serale è durata meno delle precedenti, forse perché non sono andate in onda ben tre intere esibizioni), Maria De Filippi ha comunicato ai ragazzi il nome dell'eliminato della serata: Ramon Agnelli ha perso il ballottaggio e ha dovuto abbandonare definitivamente la gara.

Il ballerino classico "pupillo" di Alessandra Celentano, però, può consolarsi con una borsa di studio di sei mesi presso la compagnia Complexios, che opera a New York.

A chiudere il sesto appuntamento serale sono stati gli ospiti: Enrico Brignano ha intrattenuto il pubblico con un divertente monologo sulla scuola, mentre Gaia Gozzi ha presentato il suo ultimo singolo "Estasi".

Durante la puntata non sono mancate le discussioni: Celentano e Malgioglio si sono punzecchiati più volte sia sulla versatilità di Ramon che sulla sensualità di Maddalena. La maestra si è scontrata anche con Emanuel Lo pur di difendere i suoi allievi, ma alla fine non ci è riuscita perché Ramon è stato eliminato.