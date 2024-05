Vildan perderà nel giro di poche ore suo figlio Ozan e suo marito Onder e sarà disperata nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che la donna non riuscirà a reagire al terribile lutto che travolgerà la sua famiglia e Nihan non saprà in alcun modo consolarla. A stare accanto a Vildan arriverà inaspettatamente Leyla che preparerà per lei la casa e la abbraccerà come non aveva mai fatto prima. Tra le due sorelle sembrerà arrivato il momento di superare le incomprensioni e partire con un nuovo inizio.

La rabbia di Ozan e l'ultima telefonata a Zeynep

Un tragico destino si abbatterà sulla famiglia Sezin e in particolare su Vildan che in pochi minuti dovrà dire addio a suo marito Onder e all'amato figlio Ozan. Tutto avrà inizio quando il marito di Zeynep riceverà in carcere la foto con ritratto Emir che bacia sua moglie. Per Ozan sarà un colpo durissimo, ma la rabbia prenderà il sopravvento sulla tristezza. Il fratello di Nihan telefonerà a sua moglie e sfogherà su di lei tutta la sua delusione, promettendole che appena uscirà dal carcere si vendicherà di lei e di suo cognato e non morirà in carcere come lei crede.

Purtroppo i propositi di Ozan si riveleranno vani, perché poco dopo la telefonata il ragazzo sarà portato di corsa in ospedale per un avvelenamento.

La situazione di Ozan sembrerà rientrare, ma la gioia per i Sezin durerà poco, perché verranno a sapere che il loro figlio si è tolto la vita con un lenzuolo.

Il dolore di Vildan sarà troppo forte

Vildan e Onder correranno disperati verso la stanza di Ozan e vedranno la macabra scena in lacrime. Onder sarà sconvolto nel vedere suo figlio privo di vita, tanto che avrà un infarto e il suo cuore non riuscirà a reggere.

Il capofamiglia morirà poco dopo e Vildan si ritroverà vedova e senza un figlio. La tragica notizia raggiungerà anche Nihan che avrà appena il tempo di urlare in faccia a Kemal tutto il suo disprezzo, considerandolo la causa dell'arresto di suo fratello. La donna si precipiterà in ospedale per dare il suo ultimo saluto a Ozan.

Le condizioni di Vildan saranno preoccupanti, perché la donna non riuscirà a reagire al dolore. Resterà immobile a fissare il pavimento in lacrime e con lo sguardo perso e Nihan non saprà come aiutarla. Vildan uscirà dall'ospedale sorretta da Efsane e Nihan e ad aspettarla troverà Leyla. Quest'ultima si avvicinerà a sua sorella: “Sono venuta per portarti a casa, ho pulito il patio”. Vildan ascolterà Leyla e si avvicinerà per abbracciarla, crollando in un pianto disperato. Dopo molti anni le due sorelle torneranno vicine nel dolore.

I vecchi rancori di Vildan e Leyla

Vildan e sua sorella Leyla sono state separate per oltre vent'anni. Tra le due i rapporti si sono interrotti a causa dell'amore che entrambe provavano per Onder.

Quest'ultimo e Leyla erano arrivati all'altare, pronti per una vita insieme, quando è comparsa Vildan e ha annunciato di essere incinta dello sposo. Da quel momento tutto è cambiato: Onder ha sposato Vildan e con lei ha cresciuto Ozan e Nihan, mentre Leyla non ha più voluto avere contatti con nessuno di loro.