Cosa succederà nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in programma dall'1 al 5 maggio su Rai 1?

Le anticipazioni della soap opera pomeridiana rivelano che ci sarà spazio per la resa dei conti finale che vedrà protagonisti Gemma e Marco.

Per i due giovani ragazzi, dopo il riavvicinamento delle ultime settimane, arriverà il momento di lasciarsi andare ai sentimenti e soprattutto alla verità.

Gemma rivela a Marco che aspettano un figlio

Le anticipazioni sulle ultime puntate de Il Paradiso previste dall'1 al 5 maggio, rivelano che per Marco e Gemma arriverà il momento della resa dei conti finale.

Il giovane giornalista, infatti, deciderà di uscire allo scoperto con la sua ex fidanzata, confessandole di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti.

A quel punto, Gemma, si renderà conto che non può più mentire e far finta di niente in merito alla gravidanza. Per tale motivo, quindi, la venere confesserà a Marco come sono andate le cose.

La donna, in seguito alla notte di passione sfrenata che ha vissuto con Marco durante l'ultimo periodo, ha scoperto di essere rimasta incinta del suo primo figlio.

Marco scopre la verità sulla gravidanza

Le anticipazioni sulle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, a quel punto, Gemma deciderà di dire tutto a Marco.

In questo modo, quindi, il giovane nipote della contessa scoprirà come stanno davvero le cose e verrà a conoscenza del fatto che a breve diventerà padre per la prima volta.

Quale sarà la reazione della famiglia Colombo dopo questa clamorosa notizia? E come reagirà Stefania, ormai ex fidanzata di Marco?

Ezio riuscirà finalmente a scoprire la verità sul conto di Veronica.

Ezio esce allo scoperto con Veronica

L'uomo si renderà conto di essere stato ingannato dalla sua compagna, visto che ha sempre saputo tutto in merito al tradimento che si è consumato alle sue spalle.

Ezio, quindi, scoprirà che Veronica ha saputo della tresca clandestina che vi è era tra lui e Gloria e, alla fine, ha ricattato la donna al punto da costringerla a lasciare Milano e trasferirsi in America.

La reazione di Ezio, però, non sarà delle migliori: le anticipazioni del gran finale della soap opera rivelano che l'uomo si renderà conto di non poter più fingere e di voler passare all'azione, motivo per il quale informerà la sua compagna su quelli che sono i veri sentimenti che ancora oggi sente di provare nei confronti di Gloria.