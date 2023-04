Tanti colpi di scena avverranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato svelano che Zuleyha Altun rimetterà piede nella tenuta nelle vesti di un'umile domestica, dopo aver riguadagnato la libertà grazie a Demir Yaman.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha trasportata in ospedale

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che Demir aiuterà la moglie a uscire di prigione.

Zuleyha, infatti, verrà rinchiusa in carcere dopo aver attentato alla vita del marito, reo di averla sbattuta fuori dalla tenuta, e impedito di vedere Leyla e Adnan in quanto convinto erroneamente che la ragazza avesse una relazione clandestina con Yilmaz.

Dopo un mese di ospedale, il ricco imprenditore si presenterà alla prima udienza contro la moglie accusandola di aver cercato di ucciderlo per rifarsi una vita accanto al suo rivale. Pertanto il giudice riterrà opportuno prolungare la permanenza della giovane mamma in carcere fino alla conclusione delle indagini. Tuttavia Demir sembrerà cambiare idea quando Zuleyha verrà trasportata in ospedale dopo essere rimasta intossicata dal cibo contenuto in una pentola di rame.

Demir permette alla moglie di tornare alla tenuta

Nelle puntate di Terra amara, Demir ascolterà il consiglio di Hunkar accettando di parlare con il giudice, e deciderà di alleggerire la posizione della moglie per riabilitare il buon nome della sua famiglia ed evitare che i bambini siano oggetto delle malelingue degli abitanti di Cukurova.

Il giovane Yaman dichiarerà al giudice di aver provocato Altun a fargli del male dopo una serie di vessazioni tra cui l'impossibilità di vedere i suoi figli. Julide, a questo punto, convincerà il magistrato a scarcerare Zuleyha e permetterle di tornare alla tenuta. Nonostante questo Demir non permetterà ai figli di riabbracciare la madre, vista la decisione di tenerli nascosti in un posto sicuro.

Altun costretta a svolgere le più umili mansioni

Il figlio di Hunkar non perdonerà ancora Altun. L'uomo comunicherà a Zuleyha di non poterla più considerare la sua legittima sposa: per lui sarà solo una domestica. La inviterà a dormire nella camera di Fadik e a eseguire tutti gli ordini impartiti da Saniye. Una decisione che non piacerà nemmeno d Hunkar, la quale non riuscirà a capire il motivo di tanto astio nei confronti della nuora. Pertanto la matriarca deciderà di ribellarsi a Demir finendo per fare un'amara scoperta.