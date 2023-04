Quali saranno le nuove coppie che prenderanno parte a Temptation Island 2023? Chi arriverà dal cast di Uomini e donne? Sono queste le domande che iniziano a porsi i numerosi fan e spettatori del reality show Mediaset condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Fascino di Maria De Filippi, il quale tornerà in onda nel corso della nuova stagione televisiva estiva.

I promo stanno già circolano su Canale 5 e, in queste settimane, la produzione è impegnata con la ricerca delle coppie che si metteranno in gioco quest'anno. Tra i nomi circolati in queste ore, figurano quelli di Carola e Federico, una delle ultime coppie nate a Uomini e donne.

Il ritorno di Temptation Island 2023 nell'estate di Canale 5

Nel dettaglio, dopo una stagione di stop, Mediaset ha scelto di tornare a puntare sulla messa in onda di Temptation Island.

Il reality show delle tentazioni tornerà in onda nel corso della stagione televisiva estiva 2023: si partirà verso metà giugno, quando Filippo Bisciglia darà il via a questa nuova edizione.

Tanti i nomi e le indiscrezioni che sono trapelate in queste settimane, legate al cast di coppie che potrebbe prendere parte al reality show di Canale 5.

Carola e Federico a Temptation Island? La coppia di Uomini e donne in silenzio

Tra questi spiccano quelli di Carola e Federico, una delle ultime coppie nate a Uomini e donne trono classico.

La love story tra i due giovani ragazzi ha fatto sognare gli spettatori del talk show, i quali sperano di poterli vedere alla prova in questa nuova sfida.

Tuttavia, malgrado le insistenti indiscrezioni che trapelano sul web e sui social, Carola e Federico per il momento preferiscono mantenere il silenzio assoluto.

I due, infatti, non si sono mai espressi in merito ad un possibile coinvolgimento nel cast di Temptation Island: non c'è stata, quindi, nessuna conferma così come non è arrivata nessuna smentita in merito a queste voci.

L'ex tronista Daniele Dal Moro non sarà nel cast di Temptation Island con Oriana

Di sicuro, invece, le porte del villaggio delle tentazioni di Canale 5 non si apriranno per un altro volto storico di Uomini e donne. Trattasi di Daniele Dal Moro, l'ex tronista che quest'anno ha partecipato al Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di conoscere e innamorarsi di Oriana Marzoli.

I fan speravano di poterli vedere in coppia all'interno del villaggio delle tentazioni, ma così non sarà. Come svelato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, quest'anno a Temptation Island non ci saranno coppie provenienti dall'ultima edizione del GF Vip.

Niente da fare, quindi, per la coppia Daniele-Oriana così come non ci saranno Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.