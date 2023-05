Benedetta Rossi si è resa protagonista nelle scorse ore di un duro sfogo sul proprio account Instagram. La blogger di cucina e ricette ha spiegato di essere arrabbiata con gli haters che spesso sui social prendono in giro lei e i suoi follower.

Le parole della blogger Rossi

Domenica 7 maggio, Benedetta Rossi ha postato un video su Instagram, ma questa volta non lo ha fatto per parlare di ricette facili e veloci. La blogger di cucina si è infatti rivolta agli haters che sovente pubblicano commenti offensivi nei confronti dei suoi follower: "È arrivata l'ora di mettere dei paletti".

Rossi ha spiegato di non poter fare a meno di intervenire, aggiungendo: "Persone normali che vengono derise e trattate come ignoranti solo perché alcuni che pretendono di innalzarsi a divulgatori onnipotenti, invece di fermarsi ad esprimere le proprie idee si lanciano in giudizi, che secondo me sono al limite della discriminazione". La 49enne - in lacrime - ha ribadito di non essersi mai definita una "chef stellata", ma di limitarsi da anni a condividere la passione che ha per la cucina.

Successivamente Benedetta ha spiegato che spesso i suoi video vengono seguiti da persone che lavorano 8-10 ore al giorno e da gente che per far quadrare i conti a casa conta anche i 20 centesimi risparmiati su una scatoletta di tonno.

Infine Rossi si è detta aperta ad ascoltare le opinioni di tutti, ma di non accettare che gli haters deridano i suoi follower.

La reazione di alcuni utenti del web

Lo sfogo di Benedetta Rossi non è passato inosservato sui social. Su Twitter, la maggior molti utenti hanno espresso il suo sostegno nei confronti della blogger marchigiana.

La conduttrice Antonella Clerici ha ripreso il commento del giornalista Francesco Canino: "Il video di Benedetta Rossi dura quasi dieci minuti e dice cose di buon senso. Lei è la vicina di casa che ti porta una fetta di torta per sdebitarsi di un favore, non una cuoca stellata. Non usa ingredienti gourmet, non parla ai radicalchic.

È ultrapop, fatevene una ragione".

Non avrei saputo dirlo meglio! #benedettarossi chi se ne frega dei gastrofighetti radicalchic🤣 https://t.co/ONqxkq0s8q — Antonella Clerici⭐️ (@antoclerici) May 7, 2023

Chi è Benedetta Rossi

Benedetta Rossi è una blogger di cucina, nata a Porto San Giorgio (provincia di Fermo) 49 anni fa. Da oltre un decennio è diventata celebre condividendo delle ricette facili e veloci su Youtube e poi sui social. Attualmente conduce anche un programma su RealTime dal titolo “Fatto in casa per voi”.

Benedetta è sposata con Marco Gentili, il quale appare anche in alcuni suoi video. La coppia gestisce insieme un ristorante.