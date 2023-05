Cambio programmazione sulle reti Mediaset durante la nuova stagione televisiva autunnale 2023 in partenza a settembre.

Le novità riguarderanno il daytime feriale e quello del weekend che, dopo la lunga pausa estiva, tornerà ad essere "popolato" dalle storiche trasmissioni in onda su Canale 5.

È questo il caso di Uomini e donne e Amici 23, il talent show condotto da Maria De filippi confermatissimo nella domenica pomeriggio autunnale.

Amici 23 resta di domenica nella programmazione Mediaset di settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per settembre prevede il ritorno di Amici 23 nella fascia della domenica pomeriggio.

Il talent show, complici gli ottimi ascolti che ha registrato quest'anno, con una media di quasi tre milioni e mezzo di spettatori a settimana, non tornerà più al sabato pomeriggio, bensì proseguirà la sua corsa sempre di domenica pomeriggio.

Di conseguenza, con il ritorno di Amici 23 alla domenica, non ci sarà più spazio per la puntata speciale della soap opera Terra Amara che, da marzo in poi, ha preso il posto del talent show di Maria De Filippi nel pomeriggio festivo di Canale 5.

Uomini e donne sfratta La promessa: cambio programmazione Mediaset settembre

E poi ancora, con il mese di settembre, tornerà anche l'appuntamento con Uomini e donne e questo porterà a un cambio di programmazione nella fascia del pomeriggio feriale.

Con il talk show dei sentimenti, infatti, non ci sarà più spazio per la soap La Promessa nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05.

La nuova soap debutterà questa estate su Canale 5 e, dopo aver registrato un botto di ascolti in Spagna, si appresta a conquistare anche il pubblico italiano, che si è già appassionato a Terra amara.

La Promessa ha tutte le carte in regola per diventare uno dei prodotti di punta del palinsesto estivo e autunnale di Canale 5 ma, per settembre, bisognerà capire quale sarà la nuova collocazione della soap.

Silvia Toffanin confermata con Verissimo nella programmazione Mediaset di settembre

Non si esclude che, nel caso in cui gli ascolti dovessero essere elevati (come è già capitato ad esempio con Terra Amara), Mediaset possa sospendere la soap per poi riprenderla al termine della soap turca, la cui messa in onda terminerà con la quarta e ultima stagione, che sarà trasmessa entro il 2024 su Canale 5.

E poi ancora, nella programmazione Mediaset del prossimo settembre, è confermato il doppio appuntamento settimanale con Silvia Toffanin. La conduttrice sarà nuovamente al timone di Verissimo, il talk show del weekend che quest'anno ha registrato ottimi ascolti nella fascia pomeridiana, conquistando anche punte del 25% di share.