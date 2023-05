L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 promette colpi di scena e, nel corso della stagione che debutterà a settembre su Rai 1, non si esclude una possibile uscita di scena di Salvatore.

Il giovane Amato, infatti, potrebbe assentarsi per un po' di tempo dalla città per recarsi a Londra da sua sorella Tina che, da poco, ha messo al mondo il suo primo figlio.

Salvatore Amato esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 8?

Nel dettaglio, le riprese de Il Paradiso delle Signore 8 sono cominciate da un po' di giorni e tra coloro che sono rientrati sul set spicca anche il nome di Emanuel Caserio.

Il giovane attore tornerà a vestire i panni di Salvo Amato anche in questa attesissima nuova stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1 ma non è escluso che poche puntate dopo l'inizio di questa ottava serie, Salvo possa assentarsi.

In queste ore, infatti, l'attore ha postato un messaggio criptico sui social in cui ringrazia la grande famiglia del Paradiso delle signore per il supporto e il sostegno di questi anni.

Al tempo stesso, poi, Caserio annuncia anche di essere in partenza per Napoli, dove lo attende un nuovo impegno su un altro set televisivo.

Salvo potrebbe andare a conoscere il figlio di Tina nelle nuove puntate de Il Paradiso 8

Insomma, sembrerebbe proprio che il giovane attore che veste i panni di Salvatore possa non essere presente in tutte le puntate iniziali de Il paradiso delle signore.

Non si esclude, quindi, che per poter permettere a Caserio di partecipare anche alle riprese del nuovo progetto che lo vedrà protagonista, gli sceneggiatori della soap opera pomeridiana di Rai 1, abbiano messo a punto una partenza per il giovane barista.

Salvo potrebbe così uscire di scena per qualche tempo dalle trame della soap opera e concedersi un viaggio a Londra, dove avrebbe modo di conoscere per la prima volta il figlio di sua sorella Tina Amato.

Del resto, a Londra, si trova anche mamma Agnese che ormai ha scelto di trasferirsi stabilmente in Inghilterra, pronta ad iniziare la sua nuova vita.

Salvo potrebbe riunirsi con sua mamma e Tina nelle puntate de Il Paradiso 8

Insomma, la partenza di Salvatore per Londra potrebbe essere un ottimo modo per organizzare una sorta di reunion familiare e permettere al giovane Amato di conoscere e stringere tra le braccia il suo amato nipotino che, fino a questo momento, ha potuto vedere solo in foto.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 continueranno ad esserci anche le vicende e gli intrighi legati alla contessa Adelaide, la quale tornerà sul piede di guerra e con un segreto da svelare.