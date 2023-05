Cosa succederà alla contessa Adelaide nel cast de Il Paradiso delle Signore 8? Quali saranno le novità che riguarderanno il personaggio interpretato da Vanessa Gravina?

Questa è la domanda che iniziano a porsi i tantissimi fan e spettatori della seguitissima soap opera del pomeriggio, che lo scorso venerdì ha chiuso i battenti con la settima stagione.

Le sorprese non mancheranno e, in queste ore, a rompere il silenzio ci ha pensato proprio Vanessa Gravina in una nuova intervista che ha affermato che Adelaide ritornerà.

La contessa Adelaide ci sarà nel cast de Il Paradiso delle signore 8?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 è confermato nella fascia pomeridiana della prossima stagione televisiva 2023/2024.

La soap opera tornerà in onda in prima visione assoluta su Rai 1 con le nuove puntate che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le sorti della contessa e, in particolar modo, quel segreto che custodisce e che fino a questo momento non è ancora venuto a galla in maniera limpida e sincera.

In tanti, poi, si chiedono se la presenza della contessa sarà fissa nel cast dell'ottava stagione oppure si assisterà all'ennesima uscita di cena.

L'attrice di Adelaide rompe il silenzio sul suo futuro ne Il Paradiso delle signore 8

Sì, perché sul finale della settima stagione, Vanessa Gravina ha lasciato il set della soap opera per dedicarsi al suo nuovo impegno teatrale che la vede protagonista in giro per l'Italia.

Tuttavia, per Il Paradiso delle signore 8, i fan possono stare tranquilli, perché l'attrice tornerà in scena e continuerà ad essere uno dei volti di punta della soap.

A confermarlo è stata proprio Vanessa Gravina in una delle sue ultime interviste, svelando al pubblico che a breve ritornerà sul set.

"Tornerò sul set a giugno, e ad aspettare il pubblico ci sarà una novità", ha svelato l'attrice di Adelaide che per il momento ha preferito non sbilanciarsi più di tanto su questa novità legata al suo personaggio.

Adelaide e Marcello: trionferà l'amore ne Il Paradiso delle signore 8?

Insomma, le vicende di Adelaide continueranno a tenere banco all'interno delle trame de Il Paradiso delle signore 8 e, a questo punto, bisognerà capire qual è questo segreto che custodisce e quale sarà l'evolversi della relazione con Marcello.

I due, infatti, stanno vivendo una relazione che non è passata inosservata e che fa ben sperare i tantissimi fan e appassionati della soap, i quali adesso sperano di poter vedere la contessa felice e spensierata tra le braccia del giovane Barbieri, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore dopo la fine della storia d'amore con Umberto Guarnieri.