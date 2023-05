Sono partite ufficialmente le riprese de Il Paradiso delle signore 8, la seguitissima soap opera del pomeriggio in grado di appassionare un vastissimo pubblico di spettatori.

Le nuove puntate andranno in onda da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio e, tra i volti confermati, spicca quello di Vanessa Gravina, alias la temutissima contessa Adelaide che torna protagonista [VIDEO] nella nuova stagione.

La contessa Adelaide confermata nel cast de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, i protagonisti de Il Paradiso delle Signore 8 sono ritornati sul set per girare le nuove puntate di questo attesissimo capitolo della soap.

Le riprese sono cominciate lo scorso 29 maggio e terranno impegnato il cast per tutta l'estate: la messa in onda degli episodi in prima visione assoluta, però, è prevista solo a partire da metà settembre nella fascia del pomeriggio di Rai 1.

Le sorprese non mancheranno e, tra i volti che continueranno a tenere banco nelle trame di questa nuova attesissima stagione, spicca quello della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo

Tra Marcello e Adelaide è vero amore? La verità nelle nuove puntate de Il Paradiso 8

Ancora una volta, infatti, la temutissima contessa sarà al centro dell'attenzione, complice la sua tormentata storia d'amore con Marcello Barbieri.

Dopo essere usciti allo scoperto, confessando apertamente e pubblicamente la loro relazione, Marcello e Adelaide dovranno capire se quello che provano è un sentimento forte al punto da poter pensare di costruire una nuova vita insieme.

Nel finale della settima stagione, infatti, Marcello si era ritrovato nuovamente in crisi dopo un bacio con la sua ex fidanzata Ludovica: cosa succederà a questo punto? Il giovane Barbieri porterà avanti la relazione con la contessa oppure si renderà conto che il suo cuore batte forte per la bella Ludovica?

Adelaide cambia look ne Il Paradiso delle signore 8 (Foto)

In attesa di scoprire come si evolveranno le intricate trame de Il Paradiso delle signore 8, in queste ore Vanessa Gravina è tornata sul set ed ha postato uno scatto che non è affatto passato inosservato tra i fan della soap opera italiana.

Iniziano le riprese e me li ritrovo così?! Che dire?! BELLISSIMI e LUMINOSI da far paura! Stupendissimiii!

Adelaide ringiovanitaaaa di almeno 10 anni, in bianco con un raccolto e un trucco straordinario...

Marcello veramente bellissimo!#barberasmo #Ilparadisodellesignore pic.twitter.com/VorFti4ptp — Veronica Cocco (@VeronicaCocco2) May 29, 2023

L'attrice che veste i panni di Adelaide, per questa nuova stagione della soap opera, si mostrerà al pubblico con un look diverso: un cambiamento che ha entusiasmato gli appassionati de Il Paradiso, pronti a rivederla di nuovo all'opera.

"La contessa Adelaide ringiovanita di almeno 10 anni con questo nuovo look e con questo trucco delicato. Davvero bellissima", ha scritto un fan dopo aver visto i primi scatti dal set di questa nuova stagione della soap.

Tanti complimenti anche per Marcello, interpretato da Pietro Masotti, anche lui già presente sul set di questa ottava serie.