Proseguono gli appuntamenti su Rai 3 con Un posto al sole. Tante le novità in arrivo nelle prossime puntate della soap di Rai 3. Le anticipazioni su ciò che andrà in onda dal 5 all'8 giugno rivelano che Clara dovrà fare i conti con tutti i suoi dubbi riguardo ai sentimenti che prova per Alberto. Michele, invece, deciderà di affrontare l'amico Luca, avendo intuito che sta nascondendo un problema di salute. Lara, invece, riuscirà a tirare un respiro di sollievo, in quanto sembrerà essersi liberata, almeno momentaneamente, di Ida.

Spoiler Un posto al sole dal 5 all'8 giugno: Nunzio e Franco preparano una sorpresa per Otello

Luca, nelle prossime puntate di Un posto al sole, sembrerà essere alle prese con un problema di salute molto grave. Michele troverà una confezione di medicinali all'interno di un cestino e capirà che l'amico non sta affatto bene. Michele affronterà De Santis rivelandogli quanto avrà scoperto. Luca, a quel punto, non potrà far altro che confessare la sua malattia. Nonostante le difficoltà De Santis dovrà prepararsi ad affrontare il suo primo giorno da primario all'ospedale San Filippo. Grazie al suo arrivo in ospedale, Riccardo riuscirà ad avere una piccola rivalsa nei confronti di Ornella.

Nunzio e Franco decideranno di organizzare una bella sorpresa per Otello, ma è ancora ignoto di cosa si tratti.

Tra Renato e Raffale ci sarà un acceso litigio che riguarderà un disaccordo sulle capacità di centauro di Otello.

Ornella capisce che le cose tra la figlia ed Eugenio non vanno bene

Alberto e Diana avranno un nuovo incontro e l'avvocato ne approfitterà per riprovarci con l'architetta. Crescerà la confusione di Clara riguardo alla sua relazione con Alberto.

La donna troverà conforto in Eduardo, che da sempre è invaghito di lei, e che potrebbe approfittarne della situazione. Clara deciderà di organizzare la sua vita lontano da Alberto e inizierà a cercare un nuovo lavoro.

Ornella sarà preoccupata per la figlia e per Eugenio, in quanto noterà che le cose tra i due non stanno andando affatto bene.

Viola accetterà una proposta di Filippo, mentre Eugenio quella di una sua collega. Per andare incontro a Viola, Filippo dovrà modificare alcune questioni di lavoro.

Niko inizierà a vedere Manuela sotto una luce diversa, ma purtroppo si renderà ben presto conto dell'esistenza di un grosso ostacolo tra di loro. Manuela sarà molto vicina a Costabile e l'intesa tra i due sembrerà crescere sempre di più.

La crocerà di Guido e Mariella si concluderà nel migliore dei modi. Una volta rientrata un casa, però, Mariella potrebbe farsi coinvolgere dai problemi di Salvatore.

Ida ripartirà senza aver svelato di essere la mamma di Tommy. Lara ne sarà più che felice.