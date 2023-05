L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore è confermato da metà settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio e, al centro dell'attenzione in queste nuove puntate, ci saranno le vicende della contessa Adelaide.

Dopo un periodo di assenza, ecco che la dark lady della soap tornerà ad occupare un ruolo centrale della soap e non si esclude che possa finalmente fare chiarezza sul segreto che sta custodendo e che potrebbe aver celato anche allo stesso Marcello.

Il segreto di Adelaide al centro de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 è confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva Rai 2023/2024.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci sarà il ritorno della contessa: per lei sarà un rientro in scena in "pompa magna", dato che dopo la sua prolungata assenza riprenderà in mano le redini della sua vita e potrebbe dover dare qualche spiegazione.

I sospetti sul conto della donna non mancheranno dato che, dopo il viaggio a Ginevra, Marcello scoprirà che la donna si è sottoposta a una operazione.

Dubbi e sospetti sulla malattia di Adelaide ne Il Paradiso delle signore

Tuttavia, sarà il giovane Salvatore a far accrescere i dubbi e i sospetti del suo socio: per quale motivo la contessa gli ha tenuto nascosto che avrebbe dovuto sottoporsi ad una operazione? Perché tutto questo riserbo e questo mistero su una situazione riguardante il suo stato di salute?

Del resto, da un po' di tempo, la love story tra Marcello e la contessa sta andando avanti a gonfie vele: non si esclude, quindi, che Adelaide possa aver ingannato e mentito anche al suo amato.

Il sospetto è che la contessa non abbia raccontato tutta la verità a Marcello durante il soggiorno a Ginevra e stia continuando a tener nascosta la verità su quanto le sta succedendo.

Adelaide potrebbe aver ingannato anche Marcello: la verità ne Il Paradiso delle signore 8

Insomma, Adelaide potrebbe continuare ad ingannare anche il suo fidanzato ma la verità sicuramente verrà a galla nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8.

Marcello riuscirà a scoprire cosa sta succedendo alla donna e il perché di questa sua fuga a Ginevra, lontana da tutto e tutti?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni riguardanti la programmazione della soap opera rivelano che il prossimo 5 maggio andrà in onda la puntata finale della settima stagione, dopodiché inizierà la lunga pausa estiva.

La soap, infatti, non sarà trasmessa a partire dall'8 maggio in poi: al suo posto ci saranno le nuove puntate di Sei Sorelle, in attesa che arrivi settembre per la messa in onda delle nuove puntate de Il Paradiso 8.