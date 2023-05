L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 è confermato da metà settembre nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1 con le nuove puntate che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende della coppia composta da Marco e Gemma: i due si ritroveranno protagonisti delle trame per la notizia della gravidanza che finirà per creare grande scompiglio in casa Colombo.

Nel corso della nuova stagione della soap, il giovane potrebbe anche maturare la decisione di riprendere in mano le redini del suo rapporto con l'ex Stefania.

Marco e Gemma al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 prevede grandi sorprese e colpi di scena per la coppia composta da Marco e Gemma.

I due dovranno affrontare la notizia della gravidanza, dato che la verità è ormai venuta a galla nel finale della settima stagione, dopo che Gemma ha scelto di uscire allo scoperto e fare chiarezza sul padre del bambino che porta in grembo.

Immediata la reazione di Marco: il giovane giornalista della soap opera pomeridiana di Rai 1 si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita e affrontare questa novità che gli stravolgerà indubbiamente la quotidianità.

Riavvicinamento tra Marco e Stefania nelle prossime puntate de Il Paradiso 8?

Non è finita qui, perché nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 potrebbe esserci spazio anche per un ulteriore colpo di scena legato alle vicende di Marco.

Il ragazzo potrebbe rendersi conto di non aver ancora messo da parte il sentimento che prova nei confronti della sua ex fidanzata Stefania.

Di conseguenza, nel corso dell'ottava stagione della soap opera, potrebbe esserci un colpo di scena anche da questo punto di vista.

Marco potrebbe riprovarci con Stefania ne Il Paradiso 8

Del resto in questi anni gli sceneggiatori della soap opera hanno abituato gli spettatori della soap a diversi colpi di scena, e non si esclude che per Marco e Stefania possa esserci una seconda chance.

I due, poco prima della separazione arrivata durante il soggiorno a New York, si erano promessi amore eterno e avevano fatto un bel po' di progetti per poter vivere serenamente la loro favola d'amore.

Tutto poi è andato in frantumi dopo che Stefania ha scelto di riprovarci con il suo ex fidanzato, ma nel corso delle nuove puntate dell'ottava stagione Marco potrebbe decidere di riprovarci ancora con la figlia di Ezio e provare così il "tutto per tutto" per riconquistarla.