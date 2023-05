Il Patriarca, la Serie TV andata in onda su Canale 5, potrebbe non avere una seconda stagione. Contrariamente a quanto dichiarato dal regista e protagonista Claudio Amendola [VIDEO], Raniero Monaco Di Lapio, che nella serie interpreta Mario, su Instagram ha postato una storia e una foto spegnendo gli entusiasmi. "Seconda stagione cancellata", si legge insieme al ringraziamento a tutto il cast per l'esperienza vissuta. Anche Neva Leoni ha dato l'addio al personaggio.

Il Patriarca 2 non si farà: le parole di Raniero Monaco di Lapio

La seconda stagione de Il Patriarca sembrava certa, sia perché il regista e attore Claudio Amendola e lo sceneggiatore Muzio Curcio l'avevano confermata, sia perché il finale della prima stagione è stato aperto.

Le cose a casa Mediaset, però, potrebbero essere cambiate all'improvviso nella giornata di sabato 20 maggio, il giorno seguente alla messa in onda della puntata finale. Sui profili Instagram di Raniero Monaco Di Lapio e Neva Leoni sono stati postati gli addii alla fiction di Canale 5. L'attore che interpreta Mario ha scritto senza mezzi termini "la seconda stagione è stata cancellata" e ha continuato ringraziando tutte le persone che hanno collaborato dal grande progetto de Il Patriarca e che gli hanno insegnato tanto. Ai numerosi commenti di protesta dei fan, Raniero ha risposto: "Purtroppo non ho nessuna spiegazione a questa decisione presa".

Gli attori di Mario e Lara hanno detto addio ai loro personaggi

Il Patriarca 2 potrebbe non andare più in onda nonostante la sceneggiatura fosse già stata scritta. La conferma arriva anche da Neva Leoni, l'attrice che interpreta Lara. Sul suo profilo Instagram l'attrice ha postato diverse foto con un post in cui ringrazia tutti i suoi colleghi, le persone che hanno seguito la fiction con passione e tutti i collaboratori, dicendo addio al suo personaggio.

Ha anche aggiunto "non faccio io le regole", lasciando intendere il suo dispiacere per la fine di questa avventura. Anche in questo caso le proteste sono state tante nei commenti, perché tutti si aspettavano un seguito che desse la risposta a molte domande lasciate in sospeso.

La decisione di Mediaset potrebbe dipendere dagli ascolti

Non è ancora chiaro perché Mediaset abbia scelto di cancellare la seconda stagione de Il Patriarca e l'unica spiegazione sarebbe riconducibile agli ascolti che sebbene non siano stati negativi, forse sono stati al di sotto delle aspettative. Quando Amendola ha parlato di seconda e terza stagione della serie televisiva ha specificato che sarebbero arrivate sicuramente se gli ascolti lo avessero permesso.