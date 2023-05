Laura Freddi e Sonia Bruganelli sono state protagoniste di uno scambio di opinioni a distanza. Tutto è partito da un'intervista rilasciata dalla prima, in cui ha parlato anche del suo storico ex fidanzato Paolo Bonolis: Freddi ha spiegato che quando era impegnata con il conduttore lui non era molto famoso. In replica, Sonia Bruganelli ha smentito che Paolo fosse poco conosciuto in quel periodo.

Le dichiarazioni di Freddi

Laura Freddi e Paolo Bonolis hanno avuto una relazione in passato: i due si erano conosciuti in Rai, prima che il conduttore approdasse a Mediaset.

In un'intervista la showgirl ha ribadito che non era stata attratta da Bonolis perché famoso: "Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo, io stavo cominciando a diventare nota". A tal proposito ha sostenuto che in quel periodo fossero entrambi giovani e innamorati.

A tutti coloro che le dissero di essersi fidanzata con Bonolis solo per visibilità, Laura Freddi oggi ha replicato: "Ho deciso di non stare con Paolo nel momento in cui lui raggiungeva l'apice del successo".

Il commento di Sonia Bruganelli

In seguito alle dichiarazioni di Laura Freddi, non ha tardato ad arrivare il commento di Sonia Bruganelli, attuale moglie di Paolo Bonolis.

La produttrice televisiva su Instagram ha condiviso in una storia un estratto dell'intervista della showgirl e ha fatto una sua riflessione personale: "Beh l'apice del successo lo ha raggiunto con me...".

Poi ha aggiunto: "Comunque non era proprio sconosciuto prima".

Ovviamente, da parte di Bruganelli si è trattata di una precisione riguardo le dichiarazioni fatte dalla showgirl romana. Da parte di Laura Freddi non c'è stata alcuna replica al commento dell'attuale moglie di Bonolis, ma non è escluso che decida di dire la sua.

Freddi-Bruganelli: in quali rapporti sono?

In che rapporti sono Laura Freddi e Sonia Bruganelli? In passato, le due donne non nutrivano simpatia l'una nei confronti dell'altra. Lo scorso anno, in un'intervista a Oggi è un altro giorno, però, hanno messo a tacere i gossip sul loro conto: Laura e Sonia sono riuscite a trovare un punto d'incontro.

La stessa Bruganelli ha rivelato che, dopo aver conosciuto di persona la storica ex di Bonolis, ha compreso che potevano avere un rapporto pacifico, poiché la showgirl appartiene al passato di suo marito.

Paolo Bonolis ha avuto una storia con Freddi negli 90', mentre dal 1997 si è legato a Sonia Bruganelli: la coppia è convolata a nozze nel 2002 e dall'unione sono nati Silvia, Davide e Adele.