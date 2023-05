Durante la quarta puntata de L'Isola dei Famosi, in onda lunedì 8 maggio su Canale 5, Luca Vetrone si è reso protagonista di un imprevisto durante la prova leader notato dai fan sul web. Il naufrago stava effettuando il "girarrosto" contro Pamela Camassa, quando a un certo punto di sarebbe fatto la pipì sotto. Sulla pagina ufficiale del programma è apparso un commento ironico: "Quando scappa, scappa".

'Incidente' per Luca Vetrone

Come di consueto, i naufraghi de L'Isola dei Famosi si sono sfidati per ottenere delle ricompense. Al momento della prova leader, c'è stato un imprevisto per Luca Vetrone: il concorrente si sarebbe fatto la pipì addosso nel mezzo del "girarrosto".

La prova ha visto Luca contro Pamela: entrambi hanno superato ampiamente la sfida siglando anche un record. A un certo punto, però, dal pantaloncino di Vetrone si è vista cadere dell'acqua.

L'imprevisto di Luca non è passato inosservato alla pagina ufficiale del reality show che ha ironizzato: "Quando scappa, scappa". Tuttavia, potrebbe trattarsi anche semplicemente di acqua di mare rimasta all'interno del costume visto che poco prima Luca aveva affrontato ad un'altra prova.

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, l'imprevisto di Luca Vetrone è stato commentato anche dai tanti telespettatori de L'Isola dei Famosi.

Su Twitter, un utente ha ironizzato mettendo l'emoji che piange dalle risate. Un altro telespettatore ha affermato: "Hanno visto la pipì, ma non Pamela che ha barato". Un altro utente ha chiosato: "Oddio, ma Luca?". Un telespettatore con ironia si è rivolto agli autori del Reality Show: "Ma gli fate anche il tweet? Poverino".

Un utente è stato piuttosto critico per la presa in giro ai danni di Luca: "Poverino, non ci trovo nulla da ridere. Si poteva anche evitare di evidenziare questa situazione imbarazzante, ma per voi è tutto spettacolo...". Tra i vari commenti, c'è anche chi ha criticato il programma per la prova del "girarrosto" poiché la ritiene pericolosa per l'incolumità dei concorrenti.

Sono cinque naufraghi in nomination

Al termine del giro di nomination, sono finiti al televoto 5 naufraghi: Gianmaria Sainato, Fiore Argento, Helena Prestes, Marco Mazzoli e Paolo Noise.

Tra questi uno di loro verrà eliminato e finirà in esilio su Playa Sant'Elena insieme a Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni. Quest'ultimo ha perso al televoto nella quarta puntata contro Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia.

Stando a quello che è emerso nel corso della puntata di ieri, la precedente settimana Christopher e Andrea avrebbero perso di spontanea volontà la prova leader in modo da finire entrambi al televoto per capire le preferenze dei telespettatori.