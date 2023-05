La Serie TV Luce dei tuoi occhi prosegue la propria messa in onda mercoledì 10 maggio su Canale 5 alle ore 21:20. Nella quinta puntata accadranno diversi eventi che terranno i telespettatori col fiato sospeso.

Roberto (Luca Bastianello), il fratello di Emma (Anna Valle), dopo essere stato investito finirà in coma e tutti saranno molto in ansia per lui. Nel frattempo Emma, in cerca di spiegazioni circa gli avvenimenti che riguardano suo fratello, si recherà da Petra Novak (Francesca Cavallin), la quale potrebbe avere delle informazioni utili.

Luce dei tuoi occhi 2, puntata del 10 maggio: Petra decide di lasciare Vicenza

Nella penultima puntata della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, trasmessa il 10 maggio, Emma Conti continuerà a indagare per cercare di capire cosa stia davvero succedendo, arrivando a confrontarsi con Petra Novak una volta per tutte. Tuttavia, nel bel mezzo della conversazione, interverrà Armando (Massimiliano Franciosa) che impedirà ad Emma di proseguire il colloquio con la donna.

Sentendo un forte pericolo incombere su di lei e su Diana (Irene Paloma Jona), la figlia, Petra deciderà di abbandonare Vicenza all'improvviso, lasciando molte domande ancora senza risposta.

Roberto non ricorda il suo incidente: spoiler del 10 maggio

Successivamente Roberto si sveglierà dal coma, ma non tutto andrà come previsto, l'uomo infatti non ricorderà nulla di quanto è successo dopo la sua uscita dal carcere e neanche del suo incidente. Questo porterà quindi sua sorella Emma a essere, ancora una volta, costretta a cercare risposte altrove: sarà così che la situazione si complicherà ancora di più.

Infine, Petra sembrerà determinata a lasciare Vicenza insieme a sua figlia, senza guardarsi indietro.

Ci sono ancora molte cose che i telespettatori di Luce dei tuoi occhi aspettano di scoprire riguardo la quinta puntata. Cosa è successo davvero a Roberto? Quali sono gli oscuri segreti che Petra e Diana stanno nascondendo? Perché Armando ha impedito a Emma di parlare con Petra?

E soprattutto, cosa accadrà ora che Roberto si è risvegliato dal coma?

Non resta che attendere la nuova puntata per scoprire come si svilupperanno le vicende della serie televisiva. L'appuntamento è per mercoledì 10 maggio dalle ore 21:20 circa su Canale 5. La fiction è ormai agli sgoccioli, la sesta e ultima puntata della seconda stagione, infatti, verrà trasmessa mercoledì 17 maggio.