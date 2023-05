Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono stati avvistati insieme durante il concerto degli Zeroassoluto al Fabrique di Milano.

La segnalazione è stata riportata dall'esperta di Gossip Deianira Marzano, ma non è chiaro se tra i due ex sia in atto un ritorno di fiamma o meno: Paola e Federico si sono lasciati due anni fa, dicendo pubblicamente di voler rimanere in ottimi rapporti.

La segnalazione su Di Benedetto e Rossi

Su Instagram, domenica 21 maggio Deianira Marzano ha riportato la segnalazione ricevuta da una follower: Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono stati avvistati insieme a un concerto a Milano.

L'ex coppia due anni fa aveva annunciato la fine della relazione.

Al momento non è chiaro se tra la conduttrice televisiva e il cantante vi sia un ritorno di fiamma, oppure siano rimasti semplicemente amici. Tuttavia, è bastato davvero poco per far sognare ai fan, i quali ora sperano che i due possano tornare insieme, sebbene non ci sia alcuna conferma in tal senso.

La storia d'amore di Paola e Federico è finita due anni fa

In questi due anni Paola Di Benedetto e Federico Rossi sui social non hanno mai smesso di seguirsi o scambiarsi dei like. Nel momento in cui la coppia aveva comunicato la fine della relazione, entrambi avevano riservato parole d'affetto uno nei confronti dell'altra, spiegando di voler rimanere in ottimi rapporti, anche se la loro storia d'amore è stata caratterizzata da alti e bassi.

Durante l'esperienza al Grande Fratello Vip 4, la influencer di Vicenza (che peraltro vinse quell'edizione, conclusa nell'aprile 2020) disse che tra lei e il fidanzato c'era stato un momento di crisi per via di alcuni atteggiamenti sbagliati del cantante. Dopo l'ennesimo ritorno di fiamma, la coppia decise di interrompere la storia nel giugno 2021.

Oggi Paola Di Benedetto risulta essere single ma le sono stati attribuiti vari flirt già dallo scorso anno, Federico Rossi invece non è stato più avvistato in compagnia di una ragazza dopo la fine della relazione con Paola.

Le carriere di Paola Di Benedetto e di Federico Rossi

Per quanto riguarda la carriera di Paola Di Benedetto, dopo aver detto addio a RTL, è recentemente approdata a Tv8 con la nuova trasmissione della Gialappa's Band, a fianco anche del Mago Forest.

Il cantante Federico Rossi, invece, ex componente del due Benji e Fede, ha chiuso il rapporto professionale col collega Benjamin Mascolo nel corso del 2021 per intraprendere la carriera da solista.