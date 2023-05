La soap opera turca Terra Amara prosegue il suo consueto appuntamento sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli spoiler sugli episodi in onda dal 5 all’11 giugno 2023, raccontano che Zuleyha Altun verrà arrestata per aver ferito gravemente il marito Demir Yaman. Anche quest’ultimo farà i conti con la giustizia alla stessa maniera del nemico Yilmaz Akkaya: per i due rivali in amore si apriranno le porte del carcere a causa di un loro scontro.

Spoiler Terra amara, all’11 giugno: Zuleyha arrestata con l’accusa di omicidio

Nelle puntate in programma su Canale 5 da lunedì 5 a domenica 11 giugno, Cetin vorrà farla pagare agli uomini che l'hanno ferito per aver difeso Gulten e Zuleyha.

Intanto Yilmaz chiederà il divorzio a Mujgan, con la convinzione che Zuleyha abbia tentato di uccidere il marito Demir a causa della stessa. Purtroppo la situazione per Altun non sarà buona, dato che sarà accusata di tentato omicidio.

Nel contempo Saniye chiederà aiuto a Naciye per saldare il debito che suo marito Gaffur ha contratto con Hatip. Naciye farà avere alla governante degli Yaman le chiavi della cassaforte del marito per consentirle di mettere le mani nei documenti firmati dall’ex capomastro Taskin. Saniye riceverà anche i soldi che Gaffur ha consegnato a Tellidere, il quale non perderà tempo per presentarsi a casa di Sermin dopo aver scoperto di essere stato tradito dalla moglie. Saniye vorrà utilizzare il denaro recuperato per pagare gli studi alla piccola Uzum.

Sermin costringe Hatip a lasciare Naciye, Akkaya caccia la moglie di casa

Zuleyha durante la detenzione verrà trattata male dalle sue compagne di cella. Successivamente la protagonista della telenovela riceverà la visita di Yilmaz, il quale le prometterà di farla scagionare. Anche Hunkar sarà decisa a far tornare in libertà la nuora, ma intanto le farà incontrare i figli Adnan e Leyla: dopo questo momento di gioia, Altun aggredirà un’altra detenuta.

Behice consiglierà alla nipote Mujgan di accettare la richiesta di divorzio di Yilmaz per avere dei benefici economici.

Demir non appena uscirà dal coma si rifiuterà di testimoniare a favore della moglie Zuleyha. Sermin costringerà Hatip a mettere fine al suo matrimonio con Naciye, altrimenti interromperà la loro relazione clandestina.

Yilmaz caccerà di casa Mujgan, quando gli chiederà di darle un’altra possibilità: in preda allo sconforto totale, la dottoressa scriverà una lettera di addio al marito.

Mujgan tenta il suicidio, Demir si scontra con Yilmaz

A sorpresa Demir prenderà parte all’udienza in cui sarà deciso il destino di Zuleyha: il ricco imprenditore, dopo aver testimoniato contro la moglie, si scontrerà con Yilmaz. I due finiranno in carcere.

Mujgan cercherà di togliersi la vita nella vasca da bagno, ma per fortuna a salvarla in tempo ci penserà sua zia Behice. Nel frattempo Zuleyha chiederà un favore al dottor Sabahattin.

Hatip metterà piede a villa Yaman per mettere fine all’esistenza di Gaffur: ad evitare il peggio saranno Saniye e Naciye che avranno il coraggio di dire la verità a Hunkar. Infine la governante Saniye apprenderà che Fadik ama Rasit, l’uomo di fiducia di Hatip.