Mancano poche ore al ritorno su Canale 5 di U&D: dopo qualche giorno di stop, il dating-show torna martedì 9 maggio con la prima parte della puntata che è stata registrata ieri pomeriggio. Le anticipazioni fanno sapere che si partirà con Riccardo e con la sua decisione di interrompere l'ennesima conoscenza dopo una sola uscita: Gianni e Tina hanno attaccato molto il cavaliere per i tanti "fallimenti" sentimentali nei quali sta incappando da quando Ida Platano ha lasciato il programma.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Nel giorno in cui Nicole prenderà una decisione tra Carlo e Andrea a U&D, sarà trasmessa su Canale 5 la puntata che è stata registrata l'8 maggio scorso.

Gli spoiler che stanno circolando in rete da qualche ora, fanno sapere che nel pomeriggio si parlerà soprattutto dei protagonisti del Trono Over e di quello che hanno combinato in studio ad una settimana dalle ultime riprese alle quali hanno partecipato.

Riccardo Guarnieri è uscito a cena con una nuova dama del parterre ma, come capita ormai da mesi, ha deciso di troncare la conoscenza sul nascere. Questo ennesimo passo indietro del cavaliere, però, ha dato il via ad una lunga lite che ha coinvolto anche gli opinionisti.

Oltre a scontrarsi con la donna che ha "scaricato" dopo un solo appuntamento, nell'ultima registrazione il pugliese ha dovuto fare i conti con gli attacchi di Tina e Gianni, stanchi di assistere alle sue brevi e inconcludenti frequentazioni.

Tensioni tra i protagonisti di U&D

Quella con Riccardo, però, non è stata l'unica discussione che Tina ha avuto nel corso della registrazione di U&D dell'8 maggio. Le anticipazioni fanno sapere che l'opinionista è tornata a scagliarsi contro Elio quando ha saputo che avrebbe usato una sua fotografia come immagine del profilo di Whatsapp.

A svelare questo particolare è stata Gemma, che in studio ha protestato con forza con il cavaliere per essere stata tirata in ballo sui social network nonostante tra loro non ci sia più alcun rapporto.

Il signore, dunque, ha litigato sia con l'opinionista Cipollari che con Galgani, restando al centro dell'attenzione per parecchio tempo ma esclusivamente per gli attacchi ai quali ha dovuto far fronte.

I ragazzi di U&D lasciano il trono

Mentre su Canale 5 andrà in onda la prima parte della puntata che è stata registrata ieri, agli Elios inizieranno le seconde riprese settimanali. In serata, infatti, si scoprirà il nome del corteggiatore che Nicole sceglierà dopo mesi di frequentazione davanti alle telecamere: in ballo sono rimasti Andrea e Carlo, anche se la maggior parte del pubblico è certa che la preferenza finale della tronista ricadrà su Foriglio.

L'8 maggio, invece, Luca ha scelto Alessandra e con lei ha lasciato U&D: la decisione di Daffrè è arrivata un po' a sorpresa, anche perché il suo percorso nel programma è iniziato meno di due mesi fa. La ragazza ha risposto di "sì" e i due hanno ballato un lento a centro studio e tra gli applausi del pubblico presente.

Il Trono Classico 2022/2023, dunque, nelle prossime ore chiuderà i battenti: dopo mesi di esterne e discussioni, i ragazzi del cast stanno per lasciare spazio alle dame e ai cavalieri che dovrebbero animare le ultime puntate della stagione.

L'autrice Raffaella Mennoia, infatti, su Instagram ha smentito il rumor sulla chiusura anticipata del dating-show al 12 maggio: ad una fan che le ha chiesto quando terminerà l'edizione in corso, la collaboratrice di Maria De Filippi ha risposto "alla fine del mese".

Quella di oggi, dunque, non dovrebbe essere l'ultima registrazione di Uomini e donne prima della lunga pausa estiva.