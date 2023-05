Roberta Di Padua continua a tenere banco sui social anche dopo la fine di Uomini e donne. La dama del trono over in queste ore si è ritrovata al centro del gossip dopo alcune dichiarazioni da parte di Andrea Foriglio, l'ex pretendente di Nicole, verso il quale aveva mostrato un certo interesse.

Andrea non ha escluso che gli piacerebbe poter fare un'uscita con la dama del trono over dopo la fine della sua esperienza come corteggiatore e a quel punto Roberta si è lasciata andare subito a una provocazione che non è passata inosservata ed ha scatenato l'ira di Deianira Marzano.

Andrea Foriglio non esclude un incontro con Roberta fuori da Uomini e donne

L'esperienza di Andrea a Uomini e donne non si è conclusa nel migliore dei modi: il corteggiatore sperava di poter essere la scelta finale di Nicole, ma così non è stato.

La tronista, alla fine, ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Carlo e in tal modo ha spiazzato il ragazzo che, a distanza di qualche settimana, ha ammesso di non aver ancora incassato il colpo per questo sonoro rifiuto ricevuto dalla ragazza.

Sempre nel corso dell'ultima intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni, Andrea si era ritrovato a parlare anche di Roberta Di Padua e in vista di una possibile uscita di coppia insieme dopo la trasmissione, non ha escluso che ciò potrebbe accadere.

'Mai direi mai', Roberta lancia una provocazione per Andrea fuori da Uomini e donne

"Mai dire mai", ha dichiarato Andrea in merito a un possibile incontro con la dama Roberta fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Ebbene tale dichiarazione è stata recentemente usata anche da Roberta in una delle sue ultime storie social, quasi come se fosse una provocazione nei confronti del corteggiatore.

"Mai dire mai", scrive anche la dama di Uomini e donne trono over su Instagram, mentre inquadra un calice di vino bianco, quasi come se avesse voluto invitare Andrea a questo fatidico incontro che si sono promessi di fare fuori dalla trasmissione.

'Questa è patetica', l'attacco di Deianira contro Roberta Di Padua

Immediata la reazione di Deianira Marzano che, dopo aver notato la provocazione social di Roberta nei confronti di Andrea, non ha perso occasione per lanciare una frecciatina al vetriolo nei confronti della dama del trono over.

"Si vabbè, questa è patetica. Pur di fare hype si attacca a tutto", ha sbottato Deianira contro Roberta Di Padua.

"Lui l'ha solo usata per fare un po' di gioco nell'intervista. Menomale che Nicole non lo ha scelto", ha aggiunto ancora l'esperta di gossip contro Roberta e Andrea.