Nell'attesa che trapeli il cast della 23esima edizione di Amici, i giornalisti stanno ancora parlando di quello che sarebbe accaduto tra i protagonisti dell'anno scorso, soprattutto al serale. Stando a quello che ha riportato Dagospia, tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo ci sarebbe stato un acceso diverbio nel corso del prime time: l'insegnante di balli latinoamericani, infatti, avrebbe protestato per l'eccessivo spazio che il collega e Lorella Cuccarini si sarebbero presi nei "guanti tra prof", dove hanno primeggiato con coreografie spettacolari e spesso sensuali.

Aggiornamenti sugli insegnanti di Amici

Mattia e Benedetta non sono gli unici protagonisti di Amici 22 a essere finiti al centro del Gossip in questo periodo: come riportano Dagospia e altri siti d'informazione, infatti, durante il serale ci sarebbe stata tensione tra due docenti della categoria danza.

Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che Raimondo ed Emanuel Lo avrebbero litigato duramente per le sfide settimanali che sono stati chiamati a fare con i colleghi.

"Tra loro c'è stato un diverbio per i guanti tra prof. L'ego di Todaro è stato messo a dura prova dal coreografo che, pur non esibendosi da 15 anni, è riuscito a mettere in ombra il ballerino professionista", ha fatto sapere il giornalista Giuseppe Candela il 25 giugno scorso.

Il motivo del presunto scontro dietro le quinte di Amici

Stando a quello che riporta Dagospia, dunque, Todaro si sarebbe risentito per il successo che Emanuel ha riscosso in coppia con Lorella Cuccarini al serale. Le coreografie che i due prof appena citati hanno portato in scena, infatti, hanno conquistato sia la giuria sia il pubblico a casa, e questa cosa non sarebbe andata giù al competitivo Raimondo.

Tra i due insegnanti di Amici, dunque, ci sarebbe stato un acceso diverbio dietro le quinte, una discussione che avrebbe alimentato una tensione già latente.

Il docente di latinoamericano, inoltre, si sarebbe sentito oscurato dalla coppia di colleghi e dai balletti difficili e sensuali che hanno proposto nel corso del prime time; il diretto interessato, infatti, si è esibito quasi sempre da solo o con i professionisti del cast perché Arisa preferiva cantare.

I giornalisti non hanno chiarito se i due "litiganti" sono arrivati a una pace oppure se questo scontro potrebbe ripresentarsi al rientro dalle vacanze, quando la scuola riaprirà i battenti.

Chi va via e chi resta ad Amici

Le voci sul diverbio che ci sarebbe stato tra Raimondo ed Emanuel durante la fase serale della 22esima edizione, sono trapelate qualche settimana dopo la fine del programma e soprattutto dopo altre indiscrezioni che mettevano in discussione il futuro di Todaro nel cast del talent-show.

Anche se pare che nessuna decisione definitiva sia stata ancora presa (gli addetti ai lavori sono impegnati con i casting per i nuovi allievi), si dice che il prof di latinoamericano non sarebbe certo della riconferma e che Maria De Filippi potrebbe sostituirlo con qualche altro coreografo (sono circolati i nomi di Garrison, Kledi Kadiu e Veronica Peparini) anche per rinnovare un po' la commissione interna 2023/2024.

Per quanto riguarda la categoria canto, solamente Arisa sarebbe in dubbio: l'artista ha fatto sapere di volersi dedicare alla sua carriera e al sogno di tornare in gara al Festival di Sanremo a febbraio, quindi il suo ritorno in cattedra su Canale 5 sarebbe tutt'altro che scontato.

Al momento, invece, risulterebbero quasi "intoccabili" Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per la danza, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto.