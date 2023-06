Cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 previste da settembre in poi nella fascia del pomeriggio?

Le anticipazioni ufficiali rivelano che, al centro dell'attenzione, continueranno ad esserci le vicende di Umberto Guarnieri, il quale si ritroverà a dover gestire le fila del nuovo magazzino milanese che ha da poco aperto assieme a Tancredi.

Ma, in questa nuova stagione della soap, il commendatore Guarnieri potrebbe anche essere protagonista di un ricongiungimento con i suoi due amati figli.

Umberto Guarnieri al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni su Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Umberto sarà uno dei super protagonisti della stagione 2023/2024.

Il commendatore Guarnieri sarà al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap in primis per l'apertura della nuova Galleria Moda che terrò banco a Milano e avrà come scopo quello di rubare clienti al grande magazzino milanese guidato da Vittorio Conti.

Una sfida che si preannuncia particolarmente ostica e c'è da scommettere che non mancheranno nuovi colpi di scena e sorprese che terranno alta l'attenzione degli spettatori.

Umberto indaga sul segreto di Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Come se non bastasse, poi, Umberto si ritroverà anche ad indagare sul conto della sua ex fiamma Adelaide.

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, terrà banco il segreto legato al passato della contessa Adelaide, tale da spingerla a lasciare per un po' di tempo Milano e a trasferirsi in Svizzera, tenendo tutti all'oscuro della situazione.

Umberto capirà subito che c'è qualcosa di "non detto" da parte della contessa e, a quel punto, sarà estremamente curioso di scoprire cosa sta succedendo nella vita della donna, tanto da non farsi problemi ad indagare per arrivare alla verità dei fatti.

Marta e Riccardo potrebbero tornare in scena nel cast de Il Paradiso delle signore 8

Ma non è finita qui, perché nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8, potrebbe esserci spazio anche per un doppio ritorno che non passerebbe affatto inosservato.

Come svelato da Roberto Farnesi in una recente intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, nel corso della prossima stagione Umberto potrebbe ricongiungersi con i suoi due amati figli,

"Potrebbero tornare in scena i due figli di Umberto: Marta e Riccardo", ha dichiarato Roberto Farnesi lanciando così uno spoiler clamoroso su quanto potrebbe succedere in questa nuova attesissima stagione della soap opera, il cui debutto è fissato per metà settembre nel pomeriggio di Rai 1.