Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 previste dal prossimo settembre in poi su Rai 1, potrebbero essere caratterizzate dall'uscita di scena di Gemma.

La giovane venere del grande magazzino milanese, dopo essere uscita allo scoperto con la sua gravidanza, potrebbe decidere di allontanarsi volontariamente da Milano assieme al suo compagno.

Spazio anche alle vicende di Adelaide che, nel corso dei prossimi appuntamenti della soap, si mostrerà sempre più spietata e crudele.

La venere Gemma assente sul set per le nuove riprese de Il Paradiso delle signore 8

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 prevedono colpi di scena clamorosi e, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis le vicende di Gemma.

La venere si ritroverà a dover portare avanti la sua prima gravidanza: dopo essere uscita allo scoperto con Marco, ecco che Gemma si appresta a vivere uno dei momenti più belli e spensierati della sua vita.

Ma i colpi di scena potrebbero non mancare: sì, perché fino a questo momento, l'attrice che veste i panni di Gemma non ha ancora preso parte alle riprese del nuovo capitolo della soap.

Gemma e Marco risultano assenti sul set [VIDEO]e di conseguenza nelle nuove puntate della soap opera che andranno in onda da metà settembre su Rai 1.

Gemma potrebbe uscire di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 8 con Marco

Non si esclude, quindi, che per evitare ulteriori critiche e problemi, Gemma possa aver scelto di lasciare Milano e trasferirsi col suo amato Marco in un'altra città, al riparo da occhi indiscreti.

Un'assenza che, tuttavia, potrebbe non essere definitiva: non si esclude, infatti, che Gemma e Marco possano comunque rimettere piede in città nel corso della lunga ottava serie della soap, la cui messa in onda è confermata per tutta la durata della nuova stagione televisiva Rai 2023/2024 in prima visione assoluta.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste nel corso della prossima stagione, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Adelaide.

Adelaide sempre più spietata e crudele: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

La contessa tornerà sul piede di guerra, in primis nei confronti del suo ex socio Umberto e si dirà pronta a tutto pur di difendere i suoi interessi economici.

La guerra tra il Paradiso e la nuova Galleria Moda Milano guidata da Umberto e Tancredi, toccherà delle vette altissime e promette clamorosi colpi di scena.

Quali saranno le mosse studiate dalla contessa per evitare che il suo negozio possa andare incontro al fallimento definitivo? Lo scopriremo a partire dal prossimo settembre su Rai 1.