Cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 previste da settembre in poi nella fascia del pomeriggio? Al centro dell'attenzione e delle dinamiche ci saranno le vicende di casa Colombo, dato che Ezio si ritroverà a dover affrontare la delicata situazione con la sua compagna Veronica.

Il rapporto tra i due rischia seriamente di vacillare e, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa fortunata stagione, potrebbe esserci spazio per il ritorno in scena di Stefania e Gloria.

Ezio potrebbe chiudere con Veronica ne Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Ezio si ritroverà a dover affrontare una situazione sempre più difficile dal punto di vista dei sentimenti, dopo aver scoperto la verità sulle bugie di Veronica.

La donna, infatti, dopo aver scoperto la tresca clandestina tra Ezio e Gloria, non si era fatta problemi a ricattare la donna, costringendola ad andare via definitivamente da Milano.

Gloria aveva scelto così di trasferirsi in America, per stare insieme a sua figlia Stefania e riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Un duro colpo per Ezio che, una volta appresa la verità dei fatti, ha avuto modo di puntare il dito contro la sua compagna al punto che metterà in discussione il loro legame nel corso della prossima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Ezio potrebbe ritrovare Stefania e Gloria nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

I colpi di scena, quindi, non mancheranno e nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, ecco che Ezio e la sua compagna potrebbero addirittura ritrovarsi al punto di intraprendere definitivamente due strade differenti.

Ma, nel frattempo, Ezio dovrà portare avanti anche la sua nuova iniziativa imprenditoriale: l'azienda che ha creato ha bisogno di nuovi stimoli per progredire ed essere sempre al passo coi tempi che cambiano.

Di conseguenza, nel corso delle prossime puntate di questa ottava stagione della soap opera, non si esclude che Ezio possa aver modo di ricongiungersi con Stefania e Gloria.

Si riaccende la passione tra Ezio e Gloria ne Il Paradiso delle signore 8?

Le due donne, dopo un lunghissimo soggiorno in America, potrebbero così rientrare a Milano, in primis per sostenere Ezio in questa sua nuova avventura professionale e dargli dei preziosi consigli, sulla base anche della loro esperienza negli Stati Uniti.

E, in quel caso, non si esclude che tra Ezio e Veronica possa arrivare l'addio definitivo, dato che il sentimento tra il dottor Colombo e la sua ex compagna Gloria, sembra non essersi mai spezzato definitivamente.