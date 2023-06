Marco Mazzoli ha rilasciato la sua prima intervista dopo la vittoria dell'Isola dei Famosi 2023. Tra i vari argomenti trattati a tu per tu con Il Corriere della Sera anche la polemica scoppiata in Honduras con Gianmaria Sainato: il conduttore radiofonico ha in particolare negato di essere una persona omofoba ribadendo con forza come in ambito di rapporti creda nella totale libertà.

Le dichiarazioni di Mazzoli

Nell'intervista a Il Corriere della Sera, Marco Mazzoli ha dichiarato cosa pensi di Gianmaria Sainato: "Ha cercato di far passare me e Paolo Noise come due omofobi" ha esclamato, ricordando però al contempo di aver "costruito un nido d'amore" per l'intimità di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antonlini, "alla faccia di chi mi dice che sono omofobo" ha concluso facendo chiaramente riferimento alla figura di Sainato.

Durante l'Isola i due hanno discusso diverse volte, con il modello ad aver battibeccato con il compagno d'avventura per avergli posto delle domande sul suo orientamento sessuale. Nel corso della puntata finale Mazzoli ha inoltre definito Sainato una "donna" nonostante in più occasioni l'ex naufrago abbia ricordato di voler essere apostrofato al maschile dato che è un uomo. Nell'occasione Gianmaria si è anche detto deluso dall'atteggiamento tenuto da Vladimir Luxuria, opinionista in studio, visto che lotta da sempre contro le discriminazioni di genere. Al messaggio dell'ex concorrente, Luxuria ha replicato spiegando di non avere preso posizione perché si rifiutava di pensare che la frase pronunciata da Mazzoli fosse a sfondo omofobo.

Proseguendo poi sugli altri ex concorrenti, Mazzoli ha parlato di Cristina Scuccia spendendo parole di stima e spiegando che vorrebbe frequentarla anche lontano dal reality show: "Una persona straordinaria, è riuscita a uscire dal suo guscio".

Il pensiero più importante Mazzoli l'ha però dedicato ad Andrea Lo Cicero che definisce ormai "un fratello", mentre su Helena Prestes ha confermato il pensiero negativo che aveva anche in Honduras: "Alla fine avevano ragione gli altri naufraghi, è una persona problematica".

La replica a chi ha sostenuto che fosse 'favorito' per via del suo lavoro

Nell'intervista Marco Mazzoli ha risposto anche a tutti coloro che l'hanno accusato di "favoritismi" per via del suo lavoro a Radio 105 (emittente Mediaset). A tal proposito ha precisato di essere un dipendente di una società che opera in America che non ha nulla a che fare con il Biscione: "Non c’è stato davvero nessun favoritismo. Solo malignità. Del resto gli haters ci sono ovunque".