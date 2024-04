Venerdì 26 aprile, Pietro Fanelli ha riunito i suoi compagni di reality e li ha messi al corrente del suo ritiro da L'Isola dei Famosi. Il diretto interessato si è scusato per i modi e i termini utilizzati durante la sua breve esperienza. Poi in confessionale ha aggiunto: "Il mio percorso è giunto al termine". Terminata la quinta puntata Fanelli era finito al televoto, quindi è stato annullato e riaperto con i concorrenti rimasti in gioco.

L'annuncio di Fanelli

Sul sito ufficiale de L'Isola dei Famosi è apparso un comunicato in cui Pietro Fanelli ha annunciato il ritiro dal programma.

Invece sulla pagina X è stato pubblicato un video in cui si sente il concorrente spiegare i motivi del suo addio: "Ciao ragazzi, mi scuso se ho ferito qualcuno e vi auguro l'esperienza più bella del mondo. Per me è un saluto perché non riesco a vivermi quest'esperienza con la mia interiorità". Prima di salire sulla barca che lo avrebbe portato lontano dall'Honduras, Pietro ha rilasciato le sue dichiarazioni in confessionale: "Ho sentito che il mio percorso in questo gioco è giunto al termine. Ho deciso di porgere le mie ultime parole e sono contento di averli potuti salutare".

Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich.

#Isola pic.twitter.com/EQFiLZXNBW — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 26, 2024

Il percorso di Pietro

Pietro Fanelli da quando è arrivato a L'Isola dei Famosi ha dimostrato di voler vivere l'esperienza a modo suo.

A tutti i concorrenti che gli chiedevano di essere più collaborativo, lui ha sempre risposto di non voler seguire il gruppo. Durante la quarta puntata il naufrago aveva ricevuto un provvedimento disciplinare per avere mangiato del cibo destinato alla troupe. Ma non è tutto, perché nella quinta puntata Vladimir Luxuria aveva chiesto a Pietro di andare in "missione" su Playa Segreta per alcuni giorni: nel caso fosse riuscito a sopravvivere avrebbe ricevuto come ricompensa un chilo di pasta e due pomodori.

Per convincere Fanelli ad affrontare al meglio l'avventura in Honduras, la conduttrice gli aveva fatto recapitare dei fogli e una penna in modo da scrivere i suoi pensieri e delle poesie.

Il comunicato del programma

Sulla pagina X del reality show la produzione ha aggiornato i fan con un breve comunicato: "Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi.

Il televoto è quindi annullato e verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato tramite SMS verranno rimborsati".

Al momento i concorrenti ritirati dal gioco risultano essere tre: Francesca Bergesio per un infortunio al ginocchio, Peppe Di Napoli per motivi di salute e appunto Pietro Fanelli. Francesco Benigno invece è stato allontanato dal programma a causa di una forte discussione con un altro naufrago.