Diverse novità arrivano dai nuovi episodi di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato segnalano che Mujgan Hekimoglu lascerà incustodito temporaneamente sul divano suo figlio Kerem Ali, il quale perderà l'equilibrio e batterà la testa, finendo così in ospedale.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan accetta di concedere il divorzio a Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara annunciano che il piccolo Kerem Ali finirà in ospedale dopo una disattenzione della madre.

Tutto inizierà con Mujgan che accetterà di concedere il divorzio ad Yilmaz convinta dal suocero Ali Rahmet, quando lui le prometterà un posto alla tenuta per lei e suo figlio. Behice, invece, apparirà contraria alla decisione presa da sua nipote.

Intanto, Zuleyha riceverà buone notizie da parte del marito. Quest'ultimo deciderà di renderla libera dopo aver capito che non può darle la felicità che tanto desidera. La protagonista a questo punto accetterà la proposta del giovane Yaman, visto che in questo modo non dovrà più scappare da Cukurova per avere una possibilità di stare con Yilmaz.

Zuleyha e l'ex meccanico progettano la loro vita insieme

Nei prossimi episodi di Terra amara, Zuleyha e Yilmaz progetteranno il loro futuro con Adnan.

L'ex meccanico ribadirà alla sua amata di voler divorziare il prima possibile da Mujgan, per poterla sposare e trasformarla quindi nella sua legittima sposa.

Inoltre Akkaya esprimerà il desiderio di diventare nuovamente padre di uno o due figli, per dare così una sorellina oppure un fratellino a Leyla.

Kerem Ali rimedia un brutto colpo alla testa a causa della madre

A un certo punto Mujgan vestirà suo figlio, lasciandolo poi da solo per qualche minuto sul divano in attesa di fare una passeggiata. A quel punto Kerem Ali cadrà pesantemente a terra, finendo per perdere i sensi dopo aver preso un brutto colpo alla testa. La dottoressa a questo punto apparirà molto preoccupata per la sorte del bimbo, tanto da portarlo al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti medici.

Intanto, Nazire informerà immediatamente Yilmaz per dirgli dell'incidente accorso a Kerem Ali. L'ex meccanico quindi abbandonerà il posto di lavoro nella fabbrica di cotone per tentare di raggiungere il figlio il prima possibile a bordo di un'autovettura, che guiderà a tutta velocità.