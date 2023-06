Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda domenica 11 giugno alle ore 15:30 con un doppio appuntamento, Mujgan si risveglierà in un letto d'ospedale. Intanto, la signora Behice proverà in tutti i modi a tenere sua nipote all'oscuro di quanto successo durante l'udienza di Zuleyha. Successivamente, Hatip si presenterà a villa Yaman per uccidere Gaffur Taskin ma ad attenderlo troverà qualcuno di inaspettato e la verità verrà a galla. Nel frattempo, Yilmaz apprenderà che sua moglie ha tentato il suicidio, mentre Demir intimerà sua madre di non far visita ad Altun con i bambini.

Infine, Akkaya avrà un confronto con Mujgan e sarà ancora più confuso.

Behice nasconde a Mujgan che Yilmaz è stato arrestato

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, la dottoressa Hekimoglu verrà salvata dal tempestivo intervento dei dottori e si risveglierà in ospedale. Tuttavia, la donna non sarà affatto felice di essere scampata al suicidio e strazierà tutti i presenti con un disperato pianto. Nel frattempo, la signora Behice riterrà opportuno nascondere a sua nipote che Yilmaz è stato arrestato durante l'udienza di Zuleyha per aver infierito contro Demir che ha chiesto la massima pena per sua moglie. Infatti, se Mujgan dovesse scoprire quanto Akkaya si è battuto per la signorina Altun la situazione si aggraverebbe.

Hatip va dagli Yaman per uccidere Gaffur in Terra Amara

SmHatip, dopo aver scoperto che Naciye ha restituito le cambiali e i soldi a Saniye, si recherà a villa Yaman per tornare in possesso del contratto con l'intenzione di uccidere Gaffur. Però, il signor Aga troverà un'amara sorpresa ad attenderlo: Saniye e Naciye si troveranno lì proprio in quel momento e lo smaschereranno di fronte alla signora Hunkar raccontandole tutta la verità.

Per questo motivo, per il marito di Naciye non si metterà affatto bene. Inoltre, Saniye scoprirà anche che Fadik si è perdutamente innamorata del braccio destro di Hatip e preferirà metterla in guardia.

Demir minaccia Hunkar di portarle via Leyla e Adnan

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Yilmaz scoprirà del tentato suicidio di sua moglie mentre si trova in prigione.

L'indomani, però, sia Akkaya che Yaman verranno scagionati grazie all'aiuto del procuratore Julide che deciderà di metterli in libertà. Una volta tornato a casa, Demir intimerà sua madre di non far visita a Zuleyha insieme ai suoi figli minacciandola di non farle più vedere i suoi nipoti. Infine, Yilmaz farà visita alla dottoressa Hekimoglu e i due avranno un confronto, durante il quale Mujgan gli chiederà di non lasciarla. A questo punto, il giovane Akkaya sarà più confuso che mai.