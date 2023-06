Non è passata neppure una settimana da quando i fan di U&D sono stati spiazzati dall'annuncio della crisi in corso tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Dopo aver reso pubblico il momento no che stanno vivendo, il tronista e la compagna si sono trincerati dietro al silenzio più assoluto ma hanno continuato ad utilizzare i social network per condividere attimi della loro giornata. Stando a quello che hanno postato in questi giorni, i due giovani non si sono rivisti e non hanno chiarito i dissapori che hanno portato al loro recente allontanamento.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

L'annuncio di Carola sulla crisi in corso con Federico dopo U&D, dev'essere ancora metabolizzato dai sostenitori della coppia. Da quasi una settimana, infatti, i protagonisti del Trono Classico sono al centro dell'attenzione mediatica per l'inaspettato distacco che c'è stato tra loro tre mesi dopo la scelta in tv.

Con un messaggio scritto e con un video parlato, infatti, Carpanelli e Nicotera hanno confermato di vivere un periodo difficile ma hanno anche chiesto ai fan di avere rispetto della loro privacy.

Da qualche giorno a questa parte, dunque, né il tronista né la corteggiatrice hanno più fatto accenno al gelo che è calato tra loro: i profili Instagram di entrambi, infatti, sono rimasti attivi ma nessuno dei due ha parlato dell'altro neanche tramite frecciatine.

Le mosse social dopo l'uscita da U&D

Da quando hanno reso pubblica la loro crisi, Carola e Federico hanno continuato ad usare Instagram ma non per aggiornare i fan sulla loro storia d'amore.

L'ingegnere aeronautico, ad esempio, in questi giorni ha condiviso con i suoi follower momenti della quotidianità, soprattutto professionale, e l'ha fatto sempre con il sorriso sulle labbra.

Il 20 giugno, inoltre, il tronista di U&D ha informato i curiosi di essere a riposo per un po' ma non ha fatto alcun accenno alla possibilità di ricongiungersi con la fidanzata.

Carpanelli, invece, sta utilizzando i social network per mostrare principalmente le serate che trascorre con gli amici, tra cene e brindisi che non hanno mai incluso il compagno Nicotera.

Stando a queste ultime mosse sul web, dunque, la coppia che è stata ribattezza "Nicotelli" è ancora in pausa di riflessione e nessuno dei due sembra voler mettere da parte l'orgoglio per cercare di raggiungere una pace.

Dubbi sul futuro dei giovani di U&D

La relazione tra Federico e Carola è iniziata ufficialmente a marzo scorso, quando lui ha fatto la sua scelta dopo circa sei mesi di percorso.

I ragazzi si sono sempre mostrati affiatati e innamorati, tant'è che lei si è trasferita a Roma poche settimane dopo aver lasciato U&D insieme al neo fidanzato.

La notizia della crisi in corso tra i "Nicotelli", dunque, ha lasciato senza parole sia i sostenitori della coppia che i curiosi: nessuno si aspettava che anche Nicotera e Carpanelli subissero le conseguenze dello spegnimento delle telecamere, un po' come è capitato a quasi tutti gli altri protagonisti delle ultime edizioni del Trono Classico.

Dei sette giovani che si sono alternati sulla poltrona rossa da settembre a maggio, infatti, solamente Lavinia Mauro è ancora felicemente legata alla persona che ha scelto in tv, ovvero Alessio Corvino.

Luca Daffrè, Federica Aversano, Nicole Santinelli e Federico Dainese non hanno trovato l'amore all'interno degli studi Elios (due si sono ritirati, due hanno portato a termine il percorso ma poi hanno detto addio al compagno), mentre Federico Nicotera è in un limbo perché la sua storia con Carola non è ufficialmente finita ma non sta neppure procedendo a gonfie vele.