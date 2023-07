Barbara d'Urso è fuori da Mediaset e dai palinsesti della prossima stagione tv 2023/2024. La conduttrice partenopea non ritornerà al timone di Pomeriggio 5, il talk show feriale che in questi quindici anni ha presentato con buon successo su Canale 5.

Una decisione maturata da Pier Silvio Berlusconi che, per la prossima stagione, intende trasformare la trasmissione del pomeriggio: una scelta che, tuttavia, ha fatto infuriare i fan, scatenando un bel po' di critiche e polemiche sui social.

Mediaset, Barbara d'Urso è fuori dai nuovi palinsesti

Nel dettaglio, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di togliere Barbara d'Urso dalla programmazione Mediaset del prossimo settembre.

La conduttrice partenopea non sarà alla guida di Pomeriggio 5, il fortunato talk show che in questi anni ha saputo conquistare e intercettare il gradimento del pubblico.

Una decisione che, a quanto pare, la d'Urso non avrebbe condiviso affatto con l'azienda dato che a giugno, durante l'ultima puntata stagionale di Pomeriggio 5, aveva dato appuntamento a settembre per la nuova stagione.

Alla fine, però, le cose sono andate diversamente e la conduttrice dovrà dire "addio" al suo posto fisso sulle reti Mediaset, dato che per lei non sono previsti neppure appuntamenti in prime time su Canale 5 o Italia 1.

Pier Silvio Berlusconi cambia Pomeriggio 5 e Barbara d'Urso resta fuori

Dal prossimo settembre, l'appuntamento con Pomeriggio 5 cambierà pelle: il programma limiterà all'osso i temi e gli argomenti legati al gossip e alla cronaca rosa, per lasciare spazio maggiormente alla cronaca nera e all'attualità, che diventeranno così il perno centrale del programma Mediaset.

A guidare la trasmissione, ci sarà Myrta Merlino, in uscita da La7 dove ha condotto svariate edizioni de L'aria che tira.

Eppure, questa scelta dei vertici del Biscione, ha scatenato un vespaio di critiche e polemiche in rete e sui social: in moltissimi si sono schierati in difesa della conduttrice, sostenendo che sarebbe stata trattata malissimo dall'azienda dove lavorava da oltre vent'anni.

'Trattata malissimo, una vergogna', i fan sbottano contro Mediaset

"Barbara D'Urso non meritava un trattamento del genere da parte dell'azienda dove ha condotto decine e decine di programmi per svariati anni", ha scritto un fan sui social puntando il dito contro Pier Silvio Berlusconi.

"Trattata malissimo, davvero una vergogna il modo in cui hanno mandato via Barbara d'Urso", ha scritto ancora qualcun altro su Twitter.

"Non si può cacciare in questo modo una professionista come lei. Non le hanno dato neppure la possibilità di salutare il suo pubblico dopo 15 stagioni di Pomeriggio 5", ha commentato ancora un altro spettatore.

"Pomeriggio 5 crollerà drasticamente senza Barbara, era lei la vera anima del programma", ha sentenziato un altro utente.