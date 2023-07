Massimo Poggio è pronto a vestire nuovamente i panni di Ezio Colombo nel cast de Il paradiso delle signore 8, in onda dall'11 settembre su Rai 1.

Intervistato in esclusiva da Blasting News, l'attore ha anticipato che quest'anno ci sarà un addio definitivo tra Ezio e Veronica: i due intraprenderanno strade differenti ed Ezio uscirà anche dalla vita di Gemma.

Solo a quel punto, il dottor Colombo potrà finalmente coronare il suo sogno d'amore con la vera donna della sua vita.

Ezio Colombo al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, Massimo Poggio ha confermato la sua presenza in questa nuova attesissima serie della soap opera che terrà compagnia al pubblico per l'intera stagione 2023/2024.

Le sorprese non mancheranno e, per Ezio, arriverà il momento di fare una scelta importante dal punto di vista sentimentale.

Dopo essersi trovato combattuto tra Veronica e sua moglie Gloria, Ezio deciderà di riprendere in mano le redini del matrimonio con la mamma di sua figlia Stefania.

"Quest'anno dopo mille vicissitudini, Ezio Colombo torna con Gloria. Dopo tanto tempo, dopo tante resistenze, dopo tante disavventure, lo ritroviamo felicemente unito alla sua donna, alla sua vita", ha dichiarato Massimo Poggio confermando così come tra i due volti della soap tornerà il sereno dopo un periodo buio.

'Ezio raggiungerà Gloria in America': parla Massimo Poggio (Video)

"Ezio raggiungerà Gloria in America, ma ci sono delle cose in corso in Italia che vanno affrontate e risolte, forse per poter vivere in America, non si sa.

Ci sarà un percorso da affrontare, ad ostacoli, per trovare una soluzione ad un problema che si crea nel frattempo", ha svelato ancora Poggio.

In merito allo spoiler social legato al presunto "matrimonio bis" tra Ezio e Gloria, l'attore ha preferito non sbilanciarsi più di tanto su quanto accadrà in questa nuova stagione de Il Paradiso delle Signore.

"Matrimonio bis con Gloria? Questo non si sa, potrebbe esserci, come potrebbe non esserci. Loro in realtà sono già sposati", ha dichiarato il protagonista della soap.

'Ezio non ha più rivisto Veronica e Gemma', lo spoiler su Il Paradiso delle signore 8

Ma cosa ne sarà di Veronica in questa stagione de Il Paradiso delle signore?

A quanto pare, la donna sparirà definitivamente dalla vita di Ezio, così come Gemma.

"Veronica io non l'ho più rivista anche per rispetto nei suoi confronti", ha svelato l'interprete di Ezio nella soap.

"Nessuna notizia sulla gravidanza di Gemma, ma penso che tutto stia andando bene, però le famiglie si sono allontanate", ha aggiunto ancora Poggio a Blasting News parlando della gravidanza dell'ex venere del grande magazzino milanese assente in questa nuova stagione.