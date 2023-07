Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in partenza dall'11 settembre in poi su Rai 1, si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

L'attenzione sarà incentrata in primis sulle vicende di Adelaide che, ancora una volta, terrà banco con le sue intricate vicende non solo dal punto di vista sentimentale ma anche professionale.

E, una di queste, riguarderà anche la gestione di villa Guarnieri: il commendatore Umberto, infatti, tornerà a prendere possesso della struttura che fu costretto a cedere ad Adelaide.

Adelaide deve far chiarezza sul suo segreto ne Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 si prefigura ricco di colpi di scena per la contessa Adelaide, pronta a far chiarezza su un segreto legato al suo passato.

Dopo aver cercato di nascondere a tutti i motivi del suo soggiorno segreto in Svizzera, la contessa sarà chiamata a far chiarezza sul segreto [VIDEO]e a svelare come stanno davvero le cose.

Un segreto che, a quanto pare, non riguarda solo Adelaide bensì coinvolge anche il suo ex fidanzato e socio in affari, Umberto Guarnieri.

Qualcosa di veramente importante che, nel corso della prossima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, scatenerà un vero e proprio terremoto all'interno del grande magazzino milanese.

Adelaide viene cacciata via da villa Guarnieri ne Il Paradiso delle signore 8?

E, dai primi spoiler che sono apparsi dalle stories social dei alcuni attori, è emerso che Umberto Guarnieri tornerà a vivere a villa Guarnieri.

Il perfido e astuto commendatore, dopo essere stato sfrattato dalla villa che era finita nelle mani della sua rivale Adelaide, tornerà a prendere possesso del suo ufficio.

Questo, quindi, potrebbe significare che Adelaide rischi di essere cacciata via dalla villa forse proprio a causa di questo segreto che ha taciuto fino a questo momento.

Marcello e Adelaide al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

Insomma, per la contessa potrebbe aprirsi una nuova "era" in questa ottava stagione de Il Paradiso delle signore dove, tuttavia, potrà contare sempre sul sostegno del suo amato Marcello.

Il giovane Barbieri continuerà ad essere al fianco della contessa per tutta la prossima serie, pronto a prendersi cura di lei e a portare avanti gli affari che hanno costruito assieme nel corso di questi mesi.

Il loro amore riuscirà a superare tutti gli ostacoli e le prove al quale verrà sottoposto oppure Marcello cadrà di nuovo in tentazione, come è già successo con la sua ex Ludovica? Lo scopriremo nel corso delle nuove attesissime puntate della soap opera, previste a partire da lunedì 11 settembre in daytime.