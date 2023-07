Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 26 luglio 2023 su Canale 5 alle ore 14.45, ci svelano un'evoluzione nella complicata relazione tra Jana e Manuel. Dopo numerose dichiarazioni d'amore da parte di Manuel, Jana deciderà finalmente di mantenere una semplice amicizia con lui, temendo che una relazione con il marchese possa portare conseguenze negative.

Nonostante la decisione di rimanere solo amici, i due protagonisti vorranno concedersi un ultimo gesto d'affetto e intimità: un giro in aereo insieme. Tuttavia, per Jana, questo momento sarà fonte di dolore e tristezza, poiché si renderà conto che sta salutando per sempre il legame speciale che aveva con Manuel.

Anticipazioni la promessa: Jimena scopre Manuel e Jana abbracciati

Durante il volo, Jana scoppierà in lacrime, e in quel delicato momento, Manuel la consolerà avvolgendola in un affettuoso abbraccio. Proprio in quel momento Jimena li scoprirà abbracciati. Questo confermerà i suoi sospetti riguardo ai sentimenti tra i due e la porterà ad arrabbiarsi profondamente. Jimena sarà pronta a lasciare immediatamente la tenuta, ma Manuel la fermerà e le chiederà di rimanere per la cena.

Durante la cena, Manuel farà un annuncio di vitale importanza riguardante la sua vita, il che susciterà grande curiosità e interesse tra gli ospiti presenti, compresa Jimena, che sarà determinata a scoprire quale sia questo segreto così significativo.

La Promessa: Leonor rifiutata da Mauro

Teresa sarà felice di usare il profumo regalatole dal Barone, lasciando intendere che la sua relazione con lui possa avere sviluppi interessanti. Maria, d'altra parte, aiuterà Salvador a trovare un modo per allontanarsi dalla tenuta de La Promessa e dirigersi in città per inviare una lettera importante.

Nel frattempo, Petra rivelerà ai Lujan che padre Camillo resterà ancora con loro, sottointentendo che ci siano ancora questioni da risolvere nella vita del religioso. Nel frattempo, Leonor, dopo essere stata nuovamente respinta da Mauro, dimostrerà di essere disposta a fare qualsiasi cosa per amore, suggerendo che il suo percorso sarà ancora caratterizzato da sfide e difficoltà, ma che lei non ha nessuna intenzione di arrendersi.

La puntata de La Promessa promette quindi di essere ricca di emozioni, colpi di scena e svolte significative nella vita dei personaggi principali. Per saperne di più non ci resta che aspettare le prossime anticipazioni della soap.