Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa, previste nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena di Salvador.

Il ragazzo sarà costretto a prendere parte alla guerra e di conseguenza dovrà lasciare la sua amata Maria Fernandez.

Eppure quello che sembrerà essere un addio definitivo, riserverà un clamoroso colpo di scena, dato che Salvador tornerà a sorpresa all'interno del palazzo.

Salvador parte per la guerra: nuove anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Salvador proverà a falsificare dei documenti per evitare di essere arruolato per la guerra in Africa, ma il suo piano non andrà a buon fine.

Per questo motivo Salvador verrà arrestato.

Il ragazzo verrà smascherato dalle autorità e dopo un interrogatorio si ritroverà costretto a dover lasciare il palazzo e ad affrontare la guerra.

I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che l'uomo verrà prima dichiarato prigioniero sul fronte, dopodiché si rincorreranno le voci legate alla sua morte.

Salvador viene dichiarato morto: anticipazioni La Promessa

Salvador verrà dichiarato morto e all'interno del palazzo Maria sarà l'ultima a essere informata di questa notizia.

Gli spoiler delle prossime puntate de La Promessa rivelano che, nel momento in cui la domestica scoprirà come stanno le cose, non potrà fare altro che lasciarsi andare al suo dolore.

Maria sarà distrutta dalla notizia della morte del suo amato Salvador, col quale aveva progettato di costruire un futuro roseo al suo ritorno dalla guerra.

Di conseguenza Maria si chiuderà nel suo dolore e inizierà a elaborare il lutto, pronta anche a riprendere in mano le redini della sua vita.

La trasformazione di Salvador: anticipazioni La Promessa

Proprio nel momento in cui tutto sembrerà perso, ci sarà il colpo di scena: gli spettatori della soap assisteranno al rientro in scena di Salvador.

Il ragazzo rimetterà piede all'interno del palazzo dopo aver affrontato la guerra e con il ritorno finirà per spiazzare tutti.

Il motivo? Salvador apparirà fortemente provato da ciò che ha vissuto e sarà protagonista di una trasformazione fisica.

Salvador ha perso molti chili in guerra e, come se non bastasse, tornerà a casa con un solo occhio, mostrandosi anche piuttosto irrequieto e scontroso nei confronti della sua fidanzata, che farà fatica a riconoscere la persona che aveva lasciato tempo prima.