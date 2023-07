La rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua ad essere al centro del clamore mediatico.

I faccia a faccia social nelle ultime ore si stanno così moltiplicando: lui accusa l'ex fidanzata di averlo preso in giro e di essersi fatta influenzare dal giudizio delle sue amiche. Dal canto suo, la 31enne ha ribadito di essere stata lasciata e di non essere più disposta a tornare sulla cosa dato che dopo ogni litigio è sempre stata lei a fare il primo passo per chiarirsi.

Le dichiarazioni di Oriana

Dopo la rottura con Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro ha iniziato ad attaccare l'ex fidanzata e le sue amiche.

Secondo lui, se la coppia è arrivata alla rottura è solo ed esclusivamente perché l'ex compagna si sarebbe fatta influenzare.

Stufa di essere dipinta per la persona che non è, l'influencer venezuelana ha deciso di tornare a fare chiarezza in un episodio di Mtmad (social iberico): "Amo molto le mie amiche e i miei amici, sia quelli italiani che quelli spagnoli, che si sono comportati molto bene con me. Nessuno ha messo zizzania o mi ha detto cosa devo fare. Io non ho preso nessuna decisione. La decisione è stata presa dall’altra parte, dato che si raccontano le cose come si vuole. Non sono una persona che si fa influenzare e credo che lo avete visto. Mi conoscete da 4 anni. Sono stata 4 anni con una persona che tutti, da i miei amici, a mia madre, alla mia famiglia, volevano che lasciassi ma non l’ho fatto.

Nessuno mi dice con chi devo stare. Ho 31 anni e decido per me stessa".

“Amo molto le mie amiche, nessuno ha messo zizzania o mi ha detto cosa devo fare. Sono stata 4 anni con una persona che tutti volevano che lasciassi ma non l’ho fatto. Nessuno mi dice con chi devo stare. Ho 31 anni e decido per me stessa.”



Speriamo che ora vi sia chiaro. pic.twitter.com/xeEIgzINu1 — Vale✨ (@sunshinespos1) July 14, 2023

Le parole su Dal Moro

In riferimento a quanto accaduto con Daniele Dal Moro, conosciuto come risaputo in occasione del Grande Fratello Vip 7, Oriana è parsa chiara: "Se ci sono stata è perché l’ho voluto.

Se ora non ci sto più è perché ho aperto gli occhi su alcune cose. La relazione l’ho vissuta io, non l’hanno vissuta gli altri. È stato lui a prendere la decisione di lasciarci".

Lo sfogo di Daniele

In tutto questo e negli stessi momenti, su Twitter sono iniziate a circolare delle chat fake scambiate tra Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nicole Murgia.

Non avendo da subito compreso come si trattasse di qualcosa di infondato, Daniele Dal Moro si è lasciato andare a un duro sfogo: "Perché non ho maschere e non doppie facce. Se dico di voler bene a una persona gli voglio bene davvero e se dico di amare una persona la amo. Tutte le cose che dico sono sempre state vere. Quindi io non ho niente da rimproverarmi. A questo punto vi assicuro che il tempo sarà galantuomo".