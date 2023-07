Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda la settimana dal 31 luglio al 4 agosto, rivelano che procederanno i preparativi per il battesimo di Tommy, mentre Marina porterà avanti il suo piano per smascherare Lara.

Nel frattempo Renato sarà sempre più turbato dall'eccessiva intimità tra Giulia e Luca. Sempre in tema di gelosia, Rossella si scoprirà infastidita dalla relazione tra Nunzio e Ada, mentre Samuel deciderà d chiarirsi con Speranza e Micaela.

Per finire, Viola noterà che il piccolo Antonio nasconde qualcosa e cercherà così di farsi dire la verità su quello che è successo tra lui e Manuel.

Lunedì 31 luglio: Viola nota che Antonio è turbato

Rossella (Giorgia Gianetiempo) farà tutto il possibile per tenere Nunzio (Vladimir Randazzo) a distanza, tuttavia la scoperta che il ragazzo ha una relazione con Ada, scatenerà in lei emozioni contrastanti.

Antonio (Eduardo Scafora) rivelerà a sua mamma di aver litigato con Manuel (Manuel D’Angelo) tuttavia Viola (Ilenia Lazzarin), notando il forte turbamento del bambino, capirà che nasconde qualcos'altro.

L'atteggiamento, estremamente sospettoso di Alberto (Maurizio Aiello), finirà per spingere Clara (Imma Pirone) a fare, esattamente, quello che lui più temeva.

Martedì 1° agosto: Rossella gelosa di Nunzio

Rossella rimarrà estremamente delusa e amareggiata dalla scoperta della relazione tra Ada (Annalisa Pennino) e Nunzio.

In seguito, la giovane dottoressa Graziani litigherà con Riccardo (Mauro Racanati), a causa di una novità in ambito professionale.

Renato (Marzio Honorato) sopporterà sempre più a fatica il riavvicinamento tra Giulia (Marina Tagliaferri) e Luca (Luigi Di Fiore).

Samuel (Samuele Cavallo) deciderà di chiarirsi con Speranza (Mariasole Di Maio), ma qualcuno di estremamente molesto finirà per impedirglielo.

Mercoledì 2 agosto: Mariella inorridita da Espedito

Giulia deciderà di esporsi sentimentalmente con Luca e, per farlo, sfrutterà un'iniziativa di Raffaele (Patrizio Rispo).

Dopo la tremenda lite con Rossella, Riccardo proverà a riconquistare la sua fidanzata, ma la ragazza sembrerà avere pensieri solo per Nunzio.

Mariella (Antonella Prisco) rimarrà, letteralmente, inorridita dai ragionamenti estremamente omofobi di Espedito (Antonio Conte).

La donna realizzerà alla fine che l'uomo non potrebbe mai accettare una relazione tra Castrese (Peppe Romano) e Sasà (Cosimo Alberti).

Giovedì 3 agosto: Eduardo vuole cambiare vita

Viola ed Eugenio (Paolo Romano) si appresteranno a partire per Maratea, con l'intento di lasciarsi alle spalle la loro crisi. Nel frattempo il piccolo Antonio sembrerà ancora turbato da quanto accaduto con Manuel.

Damiano (Luigi Miele) ripenserà, con malinconia, ai tempi in cui lui ed Eduardo (Fiorenzo Madonna) erano grandi amici. Nel frattempo quest'ultimo ragionerà sulla proposta di cambiare vita.

Luca farà tutto quello che è in suo potere per tranquillizzare Giulia, in merito ai suoi sentimenti.

Venerdì 4 agosto: Marina vuole smascherare Lara, prima del battesimo di Tommy

In questo episodio, verrà svelato agli spettatori il motivo che ha portato alla fine dell'amicizia tra Damiano ed Eduardo.

Nel frattempo Viola ed Eugenio, notando l'inquietudine del piccolo Antonio, proveranno a parlare con il bambino per farsi dire tutta la verità, su quanto accaduto con Manuel.

Intanto Rossella piomberà a casa di Nunzio per affrontarlo e chiarirsi con lui in modo definitivo, in merito ad un argomento molto delicato.

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) acconsentirà al battesimo del piccolo Tommaso, nel frattempo Marina (Nina Soldano) farà tutto il possibile per smascherare Lara (Chiara Conti) e mandare all'aria i suoi piani.