Cambio programmazione sulle reti Rai a partire da settembre con il ritorno anticipato de Il Paradiso delle signore nella fascia del daytime pomeridiano.

La soap opera con Vanessa Gravina tornerà in onda una settimana prima rispetto al previsto, anche se le puntate inedite partiranno l'11 settembre.

Situazione diversa, invece, per Sei sorelle: la soap opera saluterà il pubblico il prossimo 1° settembre con l'ultima puntata di questa stagione estiva.

Stop Sei Sorelle, torna Il Paradiso delle signore: cambio programmazione Rai settembre

Il cambio programmazione Rai di settembre prevede uno stop anticipato per Sei Sorelle, la cui messa in onda è in programma fino a venerdì 1° settembre su Rai 1.

Anche quest'anno la soap opera, che ha registrato una media di quasi 700.000 spettatori al giorno, verrà sospesa con l'inizio della stagione autunnale per lasciare spazio al ritorno de Il Paradiso delle Signore.

La soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi tornerà in onda dal 4 settembre con le repliche degli episodi finali della passata stagione, prima delle nuove puntate.

Lunedì 11 settembre è la data ufficiale d'inizio degli episodi inediti che andranno a comporre l'ottava stagione della soap opera.

Il Paradiso delle signore torna in anticipo: cambio programmazione Rai settembre

Un ritorno molto atteso dal pubblico, anche se i fan di Sei Sorelle hanno storto il naso per l'ennesima sospensione per la soap.

Al momento, complici gli ascolti poco entusiasmanti che la soap ha registrato nel corso di questi mesi estivi, la Rai non ha trovato un'alternativa per continuare a programmare gli episodi in prima visione assoluta, magari su altre reti free del gruppo, come Rai Premium.

Sei Sorelle si fermerà in anticipo e non è prevista una programmazione alternativa per la soap dopo la sospensione su Rai 1.

La vita in diretta anche di sabato e sfida Verissimo: novità programmazione Rai settembre

Le novità riguardanti la programmazione Rai di settembre riguarderanno anche la fascia del sabato pomeriggio di Rai 1, dove a settembre sono previsti una serie di speciali de La vita in diretta condotta da Alberto Matano.

Il talk show che mescola attualità, cronaca e costume andrà in onda anche nel fine settimana, con una puntata speciale che sfiderà l'appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Da ottobre le redini del sabato pomeriggio Rai torneranno nelle mani di Marco Liorni, confermato al timone della nuova stagione di Italia sì, giunta alla sesta edizione di messa in onda su Rai 1.