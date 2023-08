La Promessa continua ad andare in onda con i suoi appuntamenti pomeridiani su Canale 5. La soap spagnola si fa sempre più ricca di intrighi e misteri. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 28 agosto al 2 settembre rivelano che alla tenuta ci sarà grande preoccupazione per la scomparsa di Manuel. La sparizione del giovane verrà collegata alla notizia di un incidente aereo. Gli abitanti de La Promessa inizieranno a temere che Manuel possa essere morto in un incidente aereo. Alonso si adopererà per scoprire cosa sia successo al figlio.

Manuel scrive una lettera a Jana, lei non la trova

Nel corso delle prossime puntate de La Promessa, Maria inizierà a essere preoccupata per le intenzioni di Jana. La ragazza ritroverà il diario della giovane dove esprimerà il desiderio di vendicarsi contro un uomo. Maria troverà anche una pistola e intimorita dal fatto che Jana possa assassinare il barone, così Maria addormenterà Jana con del cloroformio. Manuel deciderà di scrivere una lettera a Jana dove si dirà disposto a sabotare il suo matrimonio con Jimena, a patto che lei scappi insieme a lui. Manuel darà appuntamento alla giovane nell'hangar, ma la ragazza, non ricevendo la lettera, non si presenterà.

Alla tenuta ci sarà grande trambusto il giorno seguente, perché sia il barone che Manuel risulteranno scomparsi.

Cruz sarà devastata dal dolore, dovendo far i conti con la probabilità che suo figlio sia deceduto in un incidente aereo. Anche Jimena sarà devastata e le sue lacrime riempiranno i corridoi della tenuta. Più tardi, però, Catalina annuncerà che Manuel è vivo.

La Promessa, spoiler prossimi appuntamenti: Camilo riceve ordini dal duca di Los Infantes

Il padre di Jimena chiederà a Camilo di raccogliere prove concrete sulla precaria situazione economica di Cruz e la sua famiglia. In questo modo potrà impedire le nozze tra la figlia e Manuel. Simona inizierà a essere sospettosa sul conto del parroco, e ne parlerà con Jana e Candela.

Petra chiederà spiegazioni a Candela dopo essersi accorta che quando lei è entrata in cucina tutti hanno smesso di parlare. Candela confesserà alla donna che insieme a Jana stava solo commentando lo strano comportamento di Camilo.

La curiosità di Petra si riverserà anche su Teresa. La domestica crederà che stia nascondendo qualcosa e la interrogherà.

Cruz inizierà a essere sempre più preoccupata per suo padre, di cui non si avranno più notizie. Manuel, invece, si preparerà a fare rientro a La Promessa. Jimena chiederà a Jana di aiutarla a prendersi cura di Manuel. In seguito Jana ritroverà nell'hangar alcune foto, una della quali ritrarrà anche lei.