L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 riparte da lunedì 11 settembre [VIDEO] con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, continueranno ad esserci le vicende di Tancredi, interpretato dall'attore Flavio Parenti.

In una recente intervista al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ha anticipato che Tancredi sarà spietato come non mai, pronto a distruggere il suo "nemico" Vittorio Conti.

Tancredi al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 di settembre, rivelano che Tancredi continuerà ad essere uno dei volti di spicco della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Questa volta, il marito di Matilde riuscirà a tenere banco con l'apertura della nuova Galleria Milano Moda, un grande magazzino di lusso, col quale proverà a dare filo da torcere a Vittorio Conti e al suo Paradiso.

"Il suo obiettivo è distruggerlo, anche per motivi di gelosia: Vittorio è il suo rivale in amore", ha dichiarato Flavio Parenti nel corso dell'intervista, confermando di fatto che continuerà a nutrire un forte astio nei confronti del suo nemico giurato, che potrebbe portargli via Matilde.

'Il matrimonio con Matilde rimane a rischio', parla Flavio Parenti de Il Paradiso 8

Ed effettivamente, nel corso delle prossime puntate di questa attesissima ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, non si esclude che Vittorio possa tornare a far breccia nel cuore della donna, con la quale ha collaborato a stretto contatto fino a poco tempo prima.

"Il matrimonio con Matilde? Per ora è in piedi, ma rimane a rischio", ha dichiarato Flavio Parenti in merito a quello che succederà nel corso dell'ottava stagione della soap opera.

Del resto, Matilde continuerà ad essere ignara della verità legata al segreto custodito da Tancredi: è lui l'artefice dell'incendio che si è verificato alla fabbrica ed ha causato la distruzione completa dell'azienda.

Tra Matilde e Vittorio potrebbe sbocciare l'amore ne Il Paradiso delle signore 8

Insomma, Matilde potrebbe ritrovarsi a mettere nuovamente in discussione il suo matrimonio con Tancredi e questa volta potrebbe davvero spingersi tra le braccia di Vittorio, verso il quale nutre e sente un feeling speciale.

Come si evolverà la situazione nel corso delle prossime puntate di questa ottava stagione della soap?

Matilde deciderà di troncare il suo matrimonio e viversi finalmente la sua favola d'amore con il tenebroso proprietario del Paradiso? Lo scopriremo nel corso della lunga e intensa stagione prevista su Rai 1 dall'11 settembre in poi.