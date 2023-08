Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Ezio, che si troverà a dare una svolta importante alla sua vita.

Dopo un lungo periodo di crisi, il dottor Colombo riuscirà a capire quale strada intraprendere e alla fine deciderà di coronare il suo sogno d'amore con Gloria.

Spazio anche alle vicende di Maria, che in questa nuova stagione della soap opera dovrà affrontare dei momenti di forte crisi.

Ezio sceglie Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Ezio deciderà di lasciarsi alle spalle il passato con Veronica e dare una svolta importante alla sua vita.

L'uomo si renderà conto di non essere felice con la donna che stava per sposare, e a quel punto si trasferirà in America per raggiungere Gloria e sua figlia Stefania.

Tra i coniugi tornerà di nuovo il sereno e si diranno pronti a riprendere in mano le redini della loro relazione, pronti a dare il via a questo nuovo inizio.

Ezio perde le tracce di Veronica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Con questa sua scelta Ezio finirà per perdere le tracce di Veronica. Da quel momento in poi non avrà più alcun tipo di notizia da parte della donna.

In questo modo Ezio confermerà la sua decisione di lasciarsi alle spalle il passato e dare una seconda chance alla sua relazione con Gloria.

Di conseguenza di Veronica e la figlia Gemma si perderanno le tracce in questa ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Gli spettatori non avranno informazioni sulla gravidanza della venere anche se, in una intervista rilasciata a Blasting News, l'attore Massimo Poggio ha svelato che tutto dovrebbe andare per il verso giusto.

Maria si ritrova in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Spazio anche alle vicende di Maria, che in questa nuova stagione della soap opera diventerà la stilista ufficiale del Paradiso delle signore.

La ragazza prenderà in mano le redini della situazione e affronterà un periodo decisamente complicato della sua vita, dovuto anche alla lontananza da Vito Lamantia.

Perché l'ex contabile del Paradiso si trasferirà in Australia per portare avanti una serie di affari importanti e vivrà una relazione a distanza con Maria.

Come se non bastasse, arriverà anche un nuovo stilista che curerà la creazione degli abiti maschili: trattasi di Gian Lorenzo Botteri (interpretato da Luca Ferrante), che finirà per creare ancora più caos nella vita di Maria. Tra i due sboccerà l'amore?